Çin'den Trump'ın vergi hamlesine yanıt: Bu savaşın kazananı olmaz

Çin'den Donald Trump'ın yüzde 10 ek vergi hamlesi ve fentanil suçlamalarına cevap geldi. Çin, en büyük rakibi ile yeni ticari savaşın fitilini ateşleyen söylemlere yönelik "Bu savaşın kazananı olmaz" ifadesini kullandı. Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticaret iş birliğinin doğası gereği karşılıklı faydaya dayandığını vurguladı.

Çin, fentanil ticaretine bilerek mi izin veriyor?

Liu, geçen yıl uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede somut adımlar atıldını belirterek, Biden ile yapılan anlaşmayı hatırlattı. Çin’in, ABD’ye fentanil akışına bilerek izin verdiği iddialarının gerçeklerle çeliştiğini savunan Liu, fentanil trafiğinin engellenmesi konusunda yavaş ama kararlı ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Ölüm oranları artıyor

Öte yandan ABD'de fentanil kaynaklı ölümler giderek artarken, Çin’den daha sıkı hukuki önlemler talep ediliyor. Bu talepler, yasa dışı finansmanla mücadele ve kimyasallar üzerindeki denetimlerin artırılmasını içeriyor.

Fentalinle mücadele

Haziran ayında Çin’in başsavcısı yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için emniyet yetkililerine çağrıda bulunmuş, Pekin ve Washington ortak uyuşturucu soruşturması başlatmıştı. Ağustos ayında ise Çin, fentanil üretiminde kullanılan üç kimyasal üzerinde denetimleri artıracağını açıklamıştı.

Trump'ın ek vergi hamlesi

Trump, ABD’ye yasa dışı ilaç ve fentanil akışını durdurana kadar Çin’e yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Çin’in ise tarife tehditlerine karşı misilleme yapabileceği konuşuluyor. Ancak, henüz uygulamaya geçmeyen bu tarifelerin yaratacağı etkiler ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği belirsizliğini koruyor.