Çin'den Trump'ın vergi muafiyeti kararına tepki: Küçük bir adım

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı teknolojik ürünleri karşılıklı tarifelerden muaf tutmasının ardından Çin'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Çin, ABD'nin bu kararını 'hatayı geri almada küçük bir adım' olarak görürken ABD'yi vergileri kaldırmak için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

'Küçük bir adım'

Çin Ticaret Bakanlığı'nın bugün resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada "Bu, ABD'nin tek taraflı karşılıklı tarifeler şeklindeki yanlış eylemini düzeltme yönünde attığı küçük bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Çin, ABD'yi yanlış adımları tamamen ortadan kaldırmak için büyük bir adım atmaya ve farklılıkları karşılıklı saygıya dayalı eşit bir diyalogla çözmeye çağırdı.

Rand Çin Araştırma Merkezi direktör yardımcısı Gerard DiPippo tarafından ABD'nin resmi 2024 ticaret istatistiklerinden derlenen verilere göre, Trump'ın son muafiyetleri 101 milyar dolardan fazlası Çin'den olmak üzere yaklaşık 390 milyar dolarlık ABD ithalatını kapsıyor.

Trump teknolojik ürünler için muafiyet açıklamıştı

ABD yönetimi, karşılıklı tarife uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek gümrük vergilerinden muaf tuttuğunu duyurmuştu.



ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak.