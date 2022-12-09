Çin'den Türk enerji sektörüne 'yeşil' destek

“Enerji ile Parlayan Çin ve Türkiye, Karbon Rüyasının Geleceği” temalı etkinlik State Power Investment Corporation (SPIC) sponsorluğunda, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin desteğiyle düzenlendi. Pekin ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan etkinliğe Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Siyaset ve Basın Müsteşarı Qian Xinyi, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Tayfun Kalkan, SPIC Direktörü Li Baoqing, Çin Devlet Konseyi Kamu Mülkiyet Denetim ve Yönetim Komisyonu Tanıtım Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hou Jie, Shanghai Üniversitesi Türkiye Araştırma Merkezi Müdürü Guo Changgang, Huanqiu Portalı Genel Müdürü Shan Chengbiao, Türkiye Dış Politika Araştırma Enstitüsü Başkanı ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Enstitüsü Kurucu Dekanı ve Sürdürülebilir Enerji Bölümü Direktörü Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ve çeşitli Çin ve Türk düşünce kuruluşları ile işletme temsilcileri katıldı.

"Yeşil" ve "Rüya" olmak üzere iki konuya odaklanan etkinlik, video, söyleşi, araştırma raporu vb. çeşitli medya aracılıklarıyla farklı perspektifleri üzerinden düşük-karbona geçişle uğraşan enerji şirketlerinin çalışmalarını ve "Z Kuşağı"nın rüyanın peşinden gittiği hikayelerini gösterdi.

"Yeşil enerjideki iş birliğinin büyük potansiyeli var"

Etkinlikte bir konuşma yapan Müsteşar Qian Xinyi, “Bir Kuşak, Bir Yol'un Birlikte İnşası" konusunda iş birliğine ilişkin hükümetlerarası anlaşmayı imzalayan ilk devlet olan Türkiye ile Çin'in temiz enerji ve yeşil çevre koruma alanlarındaki iş birliğinin büyük bir potansiyeli olduğunu ve SPIC’in, Çin-Türkiye temiz enerji işbirliği etkisinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Tayfun Kalkan da, SPIC tarafından düzenlenen etkinliğin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmenin yanı sıra kültürel alışverişi teşvik ederek iki halkın gözlerini küresel "iklim değişikliği" sorununa odakladığını ve bunun diğer ülkeleri endişelendirdiğini söyledi. Kalkan, sürdürülebilir küresel kalkınma için ülkeler ve Çin'in yeşil kalkınma konusunda fikir birliği oluşturmaya elverişli olan "3060 çift karbon hedefi"nin Çin-Türkiye işbirliğinin çeşitli alanlarda teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"SPIC Türkiye ile devam etmeye çok istekli"

SPIC Direktörü Li Baoqing, hem Çin hem de Türkiye’nin İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi uluslararası kurallara aktif olarak katıldığına ve katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, iki devletin iklim değişikliğini ele almanın yanında ekonomik ve sosyal sürdürülebilir kalkınma konusunda da benzer kavramları ve geniş ortak çıkarları paylaştığını söyledi. Baoqing, "Türkiye ve SPIC'in enerji alanında birbirini tamamlayıcı doğal avantajları ve iş birliği temelleri bulunuyor. SPIC’in Hunutlu Enerji Santrali Projesi ve Türkiye'nin Adıyaman Fotovoltaik Projesi, enerjinin yeşil ve düşük-karbonlu dönüşümüne çalışmasının yanı sıra ekolojik çevrenin korunmasına ve yerel istihdamın teşvik edilmesine katkı sağlıyor. SPIC, yeşil enerjini geliştirmek ve insanlığa daha iyi bir gelecek inşa etmek için Türkiye ile el ele çalışmaya ve devam etmeye son derece isteklidir" dedi.

Etkinlikte SPIC’nin uluslararası işler departmanı ve nükleer enerjisi departmanı ile birlikte Shanghai Elektrik Kurumu’ndan gelen temsilciler Türkiye'nin enerji sektörünün daha yeşil ve düşük karbonlu bir yöne evrilmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve Çin-Türkiye nükleer enerji teknolojisinin ve yeteneklerin değişiminin artırılması konularında SPIC’in etkili deneyimlerini ve uygulamalarını tanıttı.

Etkinlikte söz alan profesörlerden Hüseyin Bağcı, Changgang Guo, Mehmet Efe Biresselioğlu ve Chengbiao Shan da etkinliğin Çin ile Türkiye arasındaki kültürel değişime ve yeşil kalkınmaya odaklandığına ve büyük bir fayda sağladığına dikkat çektiler. Gelecekte Çin ve Türkiye'nin yeşil enerji alanında daha fazla iş birliği yapması, iki ülke arasındaki kültürel alışverişi sürekli güçlendirmesi ve iki ülke arasındaki halklararası bağları geliştirmesinin beklendiğini ifade ettiler.

Fotoğraf ödülleri dağıtıldı

Etkinlikte “Haydi! Yeşil Gelecekler” Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışması’nın sonucu da açıklandı ve Enerji ile Parlayan Gelecek, Yeşil Damga, Renkli Kültür, Çevre Koruyucu konularına ait birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mükemmeliyet ödülü olmak üzere toplam 20 ödül verildi.

Çin'den ve Türkiye'den yüzlerce genç, Çin ve Türkiye kültürlerinin değişimin büyüleyici anlarını kamera ile yakaladı ve yeşilin değerine dair anlayışlarını ve algılarını anlatan toplam 1018 eseri 9 Kasım’da başlayan “Haydi! Yeşil Gelecekler” Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışması’na sundu. Etkinlikte ayrıca çeşitli dillerde Yeşil Enerji ve Enerji Endüstrisinin Geliştirilmesinde İşbirliğinin Güçlendirilmesi, "Bir Kuşak, Bir Yol" Bağlamında Ulusal Enerji Yatırımlarının Türkiye'deki Projeleri Örneği ve Türkiye'deki Çinli İşletmelerin Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları Raporu (2022) yayınlandı.