Çin’den yapay zeka hamlesi: 12,7 milyon mezun için yeni istihdam planı

Çin hükümeti, 2026 yılında iş gücü piyasasına girecek yaklaşık 12,7 milyon üniversite mezununu istihdam edebilmek için yapay zekâ odaklı yeni bir strateji hazırladı. Bu sayı, Belçika’nın toplam nüfusundan daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

Demografik baskıların ve ekonomik yavaşlamanın arttığı bir dönemde Pekin yönetimi, istihdam sorununu teknoloji tabanlı çözümlerle aşmayı hedefliyor.

Şangay ve Shenzhen borsalarında işlem gören CSI 300 endeksi ise gelişmelere temkinli yaklaştı. Endeks haftayı 3.842,15 puan seviyesinde tamamladı. Yatırımcılar, devlet destekli yapay zekâ yatırımlarının soğuyan iç ekonomiyi ne ölçüde canlandırabileceğini tartıyor.

“İstihdamı yapay zeka ile yükselteceğiz”

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping, Ulusal Halk Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında hükümetin yeni istihdam stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Wang, hükümetin birçok geleneksel meslek alanını yapay zekâ ile “yükseltmeyi” planladığını ve yeni istihdam kanalları oluşturulacağını söyledi.

Ancak Wang, küresel ve yerel ekonomik risklere de dikkat çekti. Bakan açıklamasında, "Artan belirsizlikler, hükümetin iddialı planlarına rağmen Çin’deki genel istihdam istikrarını tehdit etmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Yeni sektörler ön plana çıkıyor

Pekin yönetimi, 2026 yılında 12 milyon yeni kentsel istihdam yaratmayı hedefliyor. Bu amaçla geniş çaplı staj ve eğitim programları başlatılacak. Programların odağında ise hızlı büyüme potansiyeline sahip sektörler bulunuyor.

Özellikle şu alanlar ön plana çıkıyor:

Düşük irtifa ekonomisi (drone ve hava mobilitesi teknolojileri)

Yeni enerji araçları

Üretken yapay zekâ teknolojileri

Yeni strateji, Çin ekonomisinin geleneksel imalattan yüksek katma değerli teknoloji sektörlerine yöneldiğini gösteren önemli bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor.

Beceri açığı endişesi

Küresel yatırımcılar da Çin’in bu dönüşümünü yakından izliyor. Ülkenin 2030 yılına kadar işsizlik oranını yüzde 5,5 seviyesinde tutma hedefi için bu teknoloji dönüşümünün kritik olduğu belirtiliyor.

Goldman Sachs analistleri, yapay zekânın uzun vadede üretkenliği artırabileceğini değerlendirirken kısa vadede “beceri açığı” riskine dikkat çekti. Analistlere göre yeni mezunlar, giderek daha rekabetçi hale gelen bir iş gücü piyasasına adım atacak.

Yapay zeka "iş yaratıcı" olarak görülüyor

Pekin yönetiminin yaklaşımında dikkat çeken nokta ise yapay zekânın yalnızca otomasyon değil, “iş yaratan bir araç” olarak konumlandırılması. Hükümet bu stratejiyle özellikle son yıllarda tartışma konusu olan genç işsizlik oranlarını dengelemeyi hedefliyor.

Öte yandan piyasa aktörleri, yaklaşan ABD-Çin ticaret görüşmelerini de yakından takip ediyor. Bu görüşmelerin, Çin’in iç istihdam politikaları ile teknoloji ihracatına yönelik uluslararası kısıtlamalar arasındaki dengeyi nasıl şekillendireceği merak ediliyor.