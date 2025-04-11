Çin'den yeni hamle geldi: ABD'ye yönelik uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e çıkardı!

ABD-Çin arasında başlayan ticaret gerilimi devam ediyor. Karşılıklı restleşmelerin sürdüğü iki ülke arasında en son tarife açıklaması Çin'den geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD mallarına uygulanan tarife oranının yüzde 125'e yükseltildiğini duyurdu.

ABD mallarına yönelik tarifeler 12 Nisan 2025 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.

Çin, ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerinin en son yüzde 84'e çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD uyguladığı toplam vergi yüzde 145'e çıkmıştı

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, daha önce Çin'e fentanil ve fentanil öncüllerini tedarik ettiği gerekçesiyle uygulanan yüzde 20'lik gümrük vergisi hatırlatılmış ve Trump'ın yüzde 125'lik ek vergi kararının yüzde 20'lik gümrük vergisinden ayrı olarak geldigi belirtilmişti.

Böylece ABD'nin Çin'e getirdiği gümrük vergilerinin toplamı yüzde 145'e yükselmişti.

Çin'e geri adım yok!

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada ise, 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini ve bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını aktarmıştı.

Ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını belirten Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125’e yükseltmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin Çin’e yönelik tarifelerini yüzde 125’e çıkarmasının ardından açıklamada bulundu. Bakanlık "ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek" ifadelerini kullanmıştı.