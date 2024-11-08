Çin'den yerel yönetim borçlarına yönelik 1,4 trilyon dolarlık yeni mali destek paketi

10 trilyon yuan (yaklaşık 1,4 trilyon dolar) değerinde bir borç paketi onaylayan Çin, yaptığı yeni hamleyle öncelikle yerel yönetimlerin kayıt dışı borçlarının yeniden yapılandırılmasını hedefliyor.

Söz konusu destek paketine yönelik açıklama yapan Maliye Bakanı Lan Fo’an, 3 yıl içinde kullanılmak üzere 6 trilyon yuan (yaklaşık 838 milyar dolar) değerinde borç limitinin belirlediğini açıkladı. Fon, şehirler ve eyaletler tarafından yönetilen, yüksek riskli yerel finansman platformlarının borçlarının kapatılmasında kullanılacak.

Yerel yönetimlere ayrıca beş yıl içinde kullanmak üzere özel yerel tahvil şeklinde 4 trilyon yuan (yaklaşık 558 milyar dolar) daha sağlanacak.

2028 hedefi: Borçları yaklaşık 320 milyar dolara indirmek

Çin Maliye Bakanı Lan Fo’an, 2023 sonu itibarıyla Çin’in toplam gizli borcunun 14,3 trilyon yuan’a (yaklaşık 1,99 trilyon dolar) ulaştığını açıklamıştı. Yetkililer, attıkları yeni fon adımıyla, bu miktarı 2028’e kadar 2,3 trilyon yuan’a (yaklaşık 320 milyar dolar) indirmeyi hedefliyor.

2024 başında ülke genelinde merkezi ve yerel gelirlerin beklenenin altında kaldığını açıklayan Maliye Bakanı, sıkı pandemi kısıtlamalarının ve gayrimenkul krizlerinin yerel yönetim kasalarının boşalmasının başlıca nedenlerinden olduğunu belirtmişti.





