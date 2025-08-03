Çin'den yola çıkan iki yük treni yarın Türkiye'den Avrupa'ya hareket edecek

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Çengdu İstasyonu'ndan hareket eden ilk trenin, Çin-Kazakistan sınırındaki Altınkol İstasyonu'ndan 16 Temmuz'da çıkış yaptığını belirterek, trenin 15 gün süren yolculuğun ardından 30 Temmuz'da Kars'a ulaştığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Polonya varışlı 55 konteynerlik bu trenin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını kaydederek, "Lojistik merkezimizdeki gümrük işlemlerinin ardından, Türkiye geçişini tamamlamak üzere yola çıkan trenimiz dün Marmaray geçişini tamamladı." bilgisini paylaştı.

İkinci yük treninin ise Çongçing İstasyonu'ndan hareket ettiğini, bu trenin 43 konteynerle 31 Temmuz'da Kars'a ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, "Macaristan varışlı yükleri taşıyan ikinci tren bu gece Marmaray geçişini tamamlayacak. Her iki tren, toplam 98 konteynerlik yükle Halkalı İstasyonu'ndan yarın Avrupa'ya hareket edecek." ifadelerini kullandı.

"Lojistik gücümüzü Orta Koridor'un kalbinde büyütmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Uraloğlu, ayrıca, Çengdu'dan Polonya'nın Lodz şehrine gidecek trenin toplam 10 bin 400, Çongçing'den Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ilerleyen ikinci trenin de 10 bin 998 kilometre katedeceğinin altını çizdi.

Çin ile Avrupa arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığı sağlayan Orta Koridor'un stratejik önemine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Demir yolu taşımacılığı alanında ülkemizin doğu-batı yönlü yük hareketlerinde üstlendiği kritik rol, bu tür başarılı operasyonlarla daha da pekişiyor. Türkiye olarak lojistik gücümüzü Orta Koridor'un kalbinde büyütmek için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.