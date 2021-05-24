Çin’e 6'ncı ve 7'nci ihracat treni yola çıktı

ANKARA (DÜNYA)- Türkiye’den Çin’e yönelik ilk kez geçen yıl Aralık ayında başlayan tren seferlerinin, 6 ve 7’ncisi bugün yola çıktı. Yerli üretim 2 bin 250 tonluk melamin kaplı levha yükü taşıyan iki tren, bugün yarım saat arayla Çin’e doğru yola çıktı.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile yıla çıkan Çin İhracat Blok Trenleri, Türkiye’de 1876 km yol yaptıktan sonra Gürcistan’da 220, Azerbaycan’da 430 km yol yapacak. Hazar Denizi üzerinde 420 km yol yapacak olan trenler, Kazakistan’da 3 bin 200, Çin’de ise 2 bin 100 km yol yapacak. Trenler toplam 8 bin 693 km’lik yolculuğun ardından iki haftada Çin’in Xi’an kentine ulaşacaklar.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı ve Demir İpekyolu olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında, bugüne kadar; buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yükler taşındı. İlk iki tren 2020 yılında giderken, üçüncü ihracat treni 29 Ocak 2021’de yola çıkarak Çin’e bor ürünleri götürdü.

BTK Demiryolu hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e 5 trenle 201 vagon ve 216 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat gerçekleşti.

Çin'den Türkiye’ye ise 90 tren 1800 vagon ve 2 bin 164 konteynerla 91 bin 500 ton yük geldi. Bu koridorda yılda karşılıklı 1500 tren işletilmesi ve 60 bin TEU yük tanışması öngörülüyor.