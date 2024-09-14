Çin’e doğrudan yatırımlarda büyük düşüş: 8 aylık gerileme yüzde 31,5

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ağustos 2024 döneminde ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 oranında azaldı. Bu dönemde ülkeye giren yabancı sermaye miktarı 580,19 milyar yuan (81,80 milyar dolar) seviyesine geriledi.

Reuters'ın haberine göre; bu düşüş, Ocak-Temmuz dönemindeki yüzde 29,6'lık gerilemenin de üzerinde oldu. Çin'e olan yabancı yatırım talebindeki bu düşüş, ülkedeki ekonomik yavaşlama, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Çin’in daha önce uyguladığı pandemi politikalarının uzun vadeli etkilerine bağlanıyor.

Çin ekonomisi, pandemi sonrası toparlanma sürecinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırken, özellikle yabancı yatırımcıların Çin pazarına olan ilgisinde azalma gözlemleniyor. Uzmanlar, bu düşüşün yıl sonuna kadar devam edebileceğini öngörüyor.

Çin, doğrudan yabancı yatırım çekmek için çeşitli teşvik paketleri ve reformlar üzerinde çalıştığını duyursa da, mevcut ekonomik koşulların yatırımcılar üzerindeki etkisi halen güçlü bir şekilde hissediliyor.