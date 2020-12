“Çin'e ihracatı 35 firmanın kervana katılmasıyla büyüteceğiz”

Takip Et

ZEHRA ORUÇ-BURSA

Çin’in kanatlı ürünlerinde yıllık ortalama 2 milyar dolarla dünyanın en büyük dördüncü ithalatçısı konumunda olduğunu belirten İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, Suudi Arabistan kotasının ardından bu pazarın sur ürünleri ve hayvsansal gıda ihracatçıları için öne çıkmaya başladığını belirtti. Sezer, “Gerekli sertifikaların oldukça kısa bir sürede Çinlilerin istediği hale getirilmesi ile ürünlerimizin ihraç edilmesinde hiçbir sıkıntı kalmadı. İlk olarak şimdi bir firmayla ihracat başladı. Çok kısa zamanda Türkiye’deki diğer 35 firmamız da bu kervana katılacaktır. Onlarla ilgili Çinli yetkililerle görüşmeler devam ediyor. Zaten o tarafta da bir sıkıntı olmayacaktır. Kısa bir süre içinde Türkiye’deki tüm kanatlı ürün üreticileri Çin’e rahatlıkla ürün gönderebilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yapması gerekeni yaparak, pazarı açtı. Artık iş sektöre düşüyor. Sektörün bu konuda iyi çalışması lazım” dedi.

Öte yandan, Çin’de 15 milyon ton kanatlı üretiminin gerçekleştirildiğinin de bilgisini veren Sezer, “Türkiye’nin 7 katı üretim yapıyor. Bugüne kadar Türkiye’nin 600 milyon dolarlık kanatlı ihracatı var. Bunun ortalama 80 ile 100 milyon dolarlık kısmı dolaylı yoldan özellikle pençe ve ayak olarak Çin’e zaten gidiyordu. Şimdi ihracat açılınca direkt olarak artık Çin’e bu ihracatı yapabiliyoruz. Dolayısıyla aradaki aracılar çıkmış oluyor. Böylelikle hem ürünün oraya daha kaliteli ulaşması hem de daha uygun fiyatlarla satılması sağlanabilmiş olacak. Dolayısıyla bizim bu daha evvel gönderemediğimiz bazı ürünleri de gönderebileceğiz. Çin ile ihracatımızın 100 milyon dolar daha artacağını öngörüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Suudi Arabistan’ın her zaman bu ürünlere ihtiyacı var”

Kanatlı ürünlerinde yıllık ortalama 1,5 milyar dolarla dünyanın en büyük beşinci ithalatçısı konumundaki Suudi Arabistan olduğuna da dikkati çeken Müjdat Sezer, en büyük ithalatçının 15 milyar dolarla Avrupa Birliği, 4.5 milyar dolarla ikinci olarak Japonya, üçüncü olarak da 4 milyar dolarla İngiltere olduğunu sözlerine ekledi. Suudi Arabistan’ın Türkiye'den hayvansal ürün ithalatını askıya alma kararının Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildiğini anımsatan Müjdat Sezer, konu ile alakalı da şu bilgileri verdi: “Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) alınan yazıda, 15 Kasım itibariyle, Türkiye’den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan’a ithalatının durdurulduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, ‘Bu çerçevece SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir’ denildi. Türkiye’nin beyaz et ürünleri olarak en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Suudi Arabistan 8’inci sırada. Geçen seneki ihracatımızın son 12 aylık toplamı 14.8 milyon dolarken, bu sene itibari ile son 12 aylık ihracatımız 13.2 milyon dolara düştü. Aylık bazda değerlendirdiğimizde tablo karamsar. Yavaş yavaş sıfıra doğru gidiyoruz. Ancak Suudi Arabistan her zaman bu ürünlere ihtiyacı olan bir ülkedir.”