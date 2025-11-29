Çin'e karşı kan kaybediyorlar... Mahfi Eğilmez Avrupa'nın 5 temel sorununu açıkladı

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Avrupa Birliği’nin (AB) günümüzde karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları kaleme aldığı yazısında, Avrupa ekonomisinin beş büyük soruna dikkat çekti.

Eğilmez, kendi adını taşıyan blogunda "Avrupa Zor Durumda" başlığıyla yayımladığı yazısında 15’inci yüzyıldan 20’nci yüzyıla kadar Avrupalı ülkelerin dünya egemen olduğunu hatırlatarak, iki dünya savaşının Avrupa’yı darmadağın ettiğini belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin Marshall yardımları ve IMF ve Dünya Bankası’nın (IBRD) destekleriyle Avrupa’nın kısa sayılacak bir sürede yeniden yapılanmayı ve yeniden ekonomik güç haline gelmeyi başardığını vurgulayan Eğilmez, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya’nın yükselişiyle Avrupa ülkelerinin birleşerek Avrupa Birliği’ni kurduğunu belirtti. Eğilmez, bugün birliğin 27 üyesi bulunduğunu, Grönland ve Birleşik Krallık’ın ayrıldığını hatırlattı.

21’inci yüzyıla girerken Avrupa Birliği’nin ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük gücü olduğunu ve Euro’nun doların ardından en güçlü rezerv para konumunu koruduğunu söyleyen Eğilmez, Çin’in hızla yükselerek Avrupa’yı yakaladığını ve önümüzdeki çeyrek yüzyılda geçmesinin beklendiğini vurguladı.

Ucuz doğal gaz avantajını kaybetti

Avrupa Birliği'nin Çin'in meydan okumasına karşın hala çok büyük bir güç olduğunu ve dünya üretiminde, ticaretinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Eğilmez, Almanya’yı da Avrupa’yı da ABD ve Çin ile rekabet içinde tutan en önemli unsurların başında Rusya’dan alınan ucuz doğal gazın olduğunu söyledi.

"O da Ukrayna’nın NATO’ya üye olma niyetini ortaya koyması ve NATO’nun bunu onaylayacağını açıklamasıyla elden gitti. Rusya bu durumu kabul etmedi ve Ukrayna’ya savaş açtı. ABD, Rusya ile ekonomik ilişkilerini kesti ve mal alış verişinin yanı sıra finansal alanda da Rusya’ya ambargo uygulama kararı aldı" diyen Eğilmez, Rusya'nın Avrupa Birliği’nin ambargo hamlesine doğal gazı keserek karşılık verdiğini hatırlattı.

Almanya’nın nükleer enerji santrallerini kapattığını ve uzak doğunun ucuz emeğine karşı elindeki tek kozunu da kaptırdığını söyleyen Eğilmez, Çin’in elektrikli otomobil üretiminde Avrupa’yı zorladığını da dile getirdi.

5 temel sorunu sıraladı

Eğilmez, AB ekonomilerinin karşı karşıya olduğu beş temel sorunu ise şöyle özetledi:

1) Büyüme hızları çok düşük, ekonomiler eskisi gibi refahı artıramıyorlar.

2) Nüfus hızla yaşlanıyor. Bu durum yalnızca emeklilik yükünü artırmakla kalmıyor, toplumların yaratıcı yeni buluşlar yapmasının da engelini oluşturuyor.

3) İlk iki sorun kamu harcamalarının artmasına yol açıyor ve bu durum bu toplumları borç yükünü artırıyor.

4) Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle girdikleri ihtilaf nedeniyle ucuz enerjiden yararlanma olanakları kalmadığı için rekabet güçlerini yitirmeye başladılar. Uzak doğunun ucuz ve yaygın rekabetiyle başa çıkamaz durumdalar.

5) ABD’nin gümrük vergisi tehditleri ve uygulamaları Avrupa’yı zor duruma düşürüyor.

'Çözüm kolay değil'

Eğilmez, bu sorunların çözümünün hiç de kolay görünmediğini ve Avrupa ülkelerinin yapabilecekleri tek şeyin ucuz enerji elde etmeye çalışmak olacağını söyledi.

Son on yılda bu alanda ciddi adımlar atıldıdığını ve bu kaynaklardan elde edilen enerji miktarında önemli artışlar sağlandığı belirten Eğilmez, bu adımların henüz Avrupa’ya ucuz enerji sağlamaya yeterli olmadığını da kaydetti.

Eğilmez, önümüzdeki çeyrek yüzyılda başta güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi olmak üzere biyokütle enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji gibi kaynaklardan enerji üretiminin en önemli yatırım alanları olacağını söyledi.