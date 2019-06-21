Çin'e kiraz ihracatında bekleme şartı kaldırıldı

21 Haziran 2019

Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden biri olan "ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi" şartı, bu ülkeyle imzalanan protokolle kaldırıldı.

İki ülke arasındaki bu anlaşmayla Türkiye'nin, Çin'e kiraz ihracatının önemli oranda artması bekleniyor.

Türk iş adamları, ülkenin önemli ihraç ürünlerinden kirazın Çin pazarına girmesi için yoğun çaba gösterdi. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'e, profesyonel anlamda ilk kiraz ihracatı 2017 Ağustos'ta gerçekleşti.

Bu süreçte iki ülke arasında imzalanan "Türk Kirazının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Protokolü" kapsamında ürünün 16 gün 1 derecede beklemesi şartı getirildi.

Raf ömrü kısa olan kirazda bekleme süresinin uzun olması bu ülkeye kiraz ihracatında en büyük engel olarak Türk girişimcisinin karşısına çıktı.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin yoğun çabaları ve Çin Hükümeti ile temasları sonucu bu sorun aşıldı. Söz konusu 16 günlük süre şartı kaldırıldı.

"Çin'de meyve çok kıymetli"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kirazın bu yıl hem verim hem de kalite anlamında çok iyi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaz dönemi boyunca kiraz hasadının gerçekleştiğini ifade eden Uçak, bütün meyvelerin tarladan sofraya yolculuğunu takip ettiklerini, kalıntısız ve sağlıklı bir şekilde üretim gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

Kiraz ihracatında yıllardır Çin pazarına girmek için yoğun uğraş verdiklerini aktaran Uçak, bu ülkeye 2018'de 26 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini kaydetti.

Önceki protokolde bulunan 16 günlük sürenin kiraz ihracatını engellediğine işaret eden Uçak, şöyle konuştu:

"Yeni protokol, ihracatın önünü açtı. İhracat için gerekli niteliklere sahip kiraz ihracatçısı firma isim listelerini topladık. Bu sezon 15 firma ile başlıyoruz. Çin'de meyve çok kıymetli, tane ile satılıyor. Çin çok büyük bir pazar. Bu pazarın tam anlamıyla açılmasıyla en azından ihracatta bir iki ülkeye bağımlı kalmayacağız."

Uçak, Çin'e kiraz ihracatının bir bölümünün hava kargo yoluyla yapılacağını, ilk hedeflerinin bu pazarda tutunmak olduğunu, orta vadede bu ülkenin en önemli pazarları haline gelebileceğini öngördüklerini kaydetti.

Türkiye, en fazla ihracatını yaptığı meyvelerden olan kirazda geçen yıl başta Almanya ve Rusya olmak üzere, 59 ülkeye 162 milyon dolarlık ürün göndermişti.

Kaynak: AA