Çin'e rakip olmak isteyen İsveçli batarya üreticisi Northvolt iflasın eşiğinde

İsveçli batarya üreticisi Northvolt iflasın eşiğine geldi. Avrupa otomotiv sektörü için bir zamanlar büyük umut vaadeden şirket, kurtarma görüşmelerinin de başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından çıkmaza girdi.

Mevcut üretim kapasitesinin küçük bir kısmını kullanabilen Northvolt, çalışanlarının dörtte birini işten çıkardı. CNBC-e'nin haberine göre şirket, operasyonlara devam edebilmek için finansman aramaya devam ederken, iflas başvurusunu da değerlendiriyor.

BMW'nin masadan kalkması son darbe oldu

Volkswagen, Goldman Sachs, Siemens ve JPMorgan gibi büyük yatırımcılardan ve Kanada ile Almanya’dan 15 milyar dolardan fazla finansman sağlayan şirket, üretimi artırmakta büyük zorluklar yaşadı. BMW’nin yıl başında 2 milyar dolarlık sözleşmesini iptal etmesinin ardından da ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı.

Şirket çalışanları ise krizi kötü yönetim, düşük güvenlik standartları, arızalı Çin malı makineler ve şirketin hızlı büyümeye çalışması olarak sıralıyor.

İsveç hükümeti desteği reddetti

Öte yandan bazı yatırımcılar sürekli zarar eden şirkete yatırım yapmaktan vazgeçerken, merkez sağ hükümet de şirketin kurtarılması için devlet desteğine karşı çıkıyor.

Northvolt’un büyük yatırımcılarından biri, gelecek hafta şirketin iflas başvurusu yapmasını beklediklerini ve yatırımlarının değerini sıfıra indirdiklerini açıkladı. Şirket ise geleceğiyle ilgili spekülasyonlara katılmadığını belirterek, "Stratejik gözden geçirme sürecinin başından beri farklı seçenekleri tartışıyoruz ve bu süreç devam ediyor." dedi.

Çin eğemenliğine karşı Avrupa'nın gücü olacaktı

Northvolt, elektrikli araçlar için kritik batarya teknolojisinde Çin egemenliğine karşı Avrupa’nın rekabet gücü olmayı hedefliyordu.