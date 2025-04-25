Ciner Yayın Holding'in satışı resmen tamamlandı: HaberTürk, Show TV ve Bloomberg HT Can Holding'e satıldı

İş insanı Turgay Ciner'in medya sektöründeki 22 yıllık yatırımlarını sonlandırma kararı almasının ardından Ciner Yayın Holding'in tüm hisselerini Can Grubu’na devretme işlemleri bugün itibariyle tamamlandı.

HaberTürk, Show TV, Bloomberg HT gibi önemli medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding'in tüm hisseleri, 24 Nisan'da resmen Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin sahibi Can Grubu’na devredildi.

Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, yaptığı duyuruda bugün satışın tamamlandığını belirtti.

Tekağ açıklamasında "Ciner Yayın Holding hisselerinin ülkemizin önemli iş grupları arasında yer alan Can Grubu’na devir işlemleri 24.4.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Devir süreci

Ciner Grubu, Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamını Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devredilmesine dair sözleşme imzalamıştı.

Rekabet Kurumu, Park Holding AŞ'nin tek pay sahibi olduğu Ciner Yayın Holding AŞ'nin hisselerinin tamamının Can Grubu tarafından devralınmasına mart ayında onay vermişti.

Satış işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Ciner Grubu, resmen medya sektöründen çekilmiş oldu.