Ciner’den 1.9 milyar liralık cam şişe yatırımı

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 yılı Temmuz ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerini açıkladı. Bu dönemde 14 milyar 918 milyon liralık yatırım öngörün 672 proje için teşvik belgesi düzenlendi. Firmalar teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 763 milyon 283 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacaklar. Yatırımlarda 19 bin 407 kişilik istihdam taahhüdünde bulunuldu.

Temmuz’da öngörülen toplam yatırım önceki aylara göre gerilemesine rağmen 500 milyon lira ve üzerinde yatırım öngören 5 proje için teşvik belgesi düzenlenmesi dikkat çekti.



Temmuz ayının en yüksek yatırım teşvik belgesi Ciner Grubu bünyesindeki Ciner Glass Maden Kimya Sanayi Ticaret A.Ş için düzenlendi. Şirket Ankara Sincan’da yapacağı komple yeni yatırım kapsamında yıllık 237 bin 250 ton cam şişe üretimi yapacak.



Türk Traktör Ankara’daki modernizasyon yatırımı kapsamında 754 milyon 605 bin liralık teşvik belgesi aldı. Yatırım ile yıllık 48 bin adet komple aktarma grubu ve 500 adet Beko Loader üretimi gerçekleştirilecek.



Temmuz’un üçüncü büyük hacimli yatırımı ise 668 milyon 775 bin lira ile Marport’tan geldi. Yatırım teşvik belgesi şirketin İstanbul’daki liman işletme yatırımı için düzenlendi.



Bu dönemde Taksan Kayseri’de CNC Torna üretimi için stratejik yatırım kapsamında 503 milyon 585 bin liralık yatırım teşvik belgesi alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de belediye hizmetleri için 501 milyon 429 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.



Deva Holding, Tekirdağ’da ilaç üretimi için 460 milyon 896 bin liralık belge aldı. Küpeliler’in Eskişehir’deki OSB Levha üretimine yönelik yatırımı için 411 milyon 448 bin liralık teşvik belgesi düzenlendi.



Ayrıca Ege Profil İzmir’de PVC profil yatırımı için 367 milyon 460 bin liralık, Akmercan Adıyaman’daki doğalgaz dağıtımı yatırımı için 323 milyon 360 bin liralık, Dokuteks de Gaziantep’deki halı yatırımı için 302 milyon 952 bin liralık teşvik belgesi aldı.

Temmuz ayında düzenlenen önemli yatırım teşvik belgeleri