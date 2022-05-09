Çin'in 4 aylık ihracatı yüzde 12,5 arttı

Çin'in ihracatı, nisan ayında geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 3,9 artış gösterdi. Beklenti yüzde 3,2 artış olacağı yönündeydi. Mart ayında ihracat yüzde 14,7 artmıştı.

Nisan ayında düşmesi beklenen ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. İthalat Mart ayında yüzde 0,1 düşmüştü.

Ticaret fazlası Nisan ayında 51,12 milyar dolar ile 50,65 milyar dolar olan beklentileri aştı. Mart alyında ticaret fazlası 47,38 milyar dolar olmuştu.

Ocak-Nisan döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 yükseldi.

Ocak-Nisan döneminde ticaret fazlası 212,93 milyar dolar oldu. ABD ile ticarette fazla Nisan'da Mart ayındaki 32,1 milyar dolardan 32,2 milyar dolara çıktı.

Çin Gümrük İdaresi'nin yuan cinsinden açıkladığı verilere göre ise ihracat 2022 yılının ilk 4 ayında yüzde 10,3 artış gösterdi.

Ocak-Nisan döneminde ithalat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,0 arttı.