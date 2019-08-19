Çin’in 50. yıl hedefi 2 kat fazla yatırım
Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, 2018’in sonunda, Çin’in Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının 1.66 milyar dolara ulaştığını kaydederek, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 50’nci yılı olan 2021’de bunu iki katına çıkarmak istediklerini söyledi.
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