Çin'in doğal gaz tüketimi ilk 6 ayda yüzde 8,7 arttı

Ülkenin yerli doğal gaz üretimi de yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,4 artarak 123,5 milyar metreküp oldu. Çin'in doğal gaz ithalatı ise aynı dönemde yüzde 14,8 artarak 90,7 milyar metreküp oldu. İthalatın 37,7 milyar metreküpü boru hatlarıyla, 52,5 milyar metreküpü ise LNG olarak yapıldı.

Yıllık doğal gaz tüketim beklentisi: 420 milyar metreküp

Ülkenin ekonomik gidişatının iyi gitmesine paralel olarak doğal gaz tüketiminin yükseleceği öngörülen rapora göre, bu yıl gaz tüketiminin 420 ila 425 milyar metreküp civarında seyredeceği, böylelikle yıllık tüketimin 2023'ten yüzde 6,5 ila 7,7 civarında daha yüksek olacağı değerlendiriliyor. Bunun yanında yıllık doğal gaz üretiminin 246 milyar metreküp olacağı, boru gazı ve LNG ithalatının da artacağı tahmin ediliyor.

Çin'in doğal gaz tüketimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 394,5 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti. Doğal gaz üretimi ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 232,4 milyar metreküp olmuştu. Rapora göre ülkenin yerli gaz üretimi 7 yıl üst üste 10 milyar metreküp civarında artış gösterdi. Çin, doğal gaz ithalatının büyük kısmını Rusya, Türkmenistan, Avustralya ve Katar gibi ülkelerden gerçekleştiriyor.