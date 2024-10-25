Çin'in dolar hâkimiyetine karşı hamlesinde HSBC de sahada: Uluslararası yuan ödeme sistemine katıldı

HSBC’nin Hong Kong şubesi, Çin’in küresel bankalar arası yuan ödeme sistemine (CIPS) doğrudan katılarak Çin’in uluslararası ticarette yuanın kullanımını artırmayı hedefleyen stratejisine katkıda bulundu. Bu gelişmeyle birlikte HSBC, Çin'in yuanı dünya genelinde daha yaygın kullanma çabalarına doğrudan destek sağlayan en büyük offshore bankalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Çin, dünya çapındaki ödemelerde ABD dolarının egemenliğine meydan okuyarak yuanın uluslararası geçerliliğini güçlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Çin, CIPS sistemini genişletirken, uluslararası ödemelerde büyük bir dönüşüm hedefliyor.

SWIFT verilerine göre, halihazırda küresel ödemelerde en çok kullanılan dördüncü para birimi olan yuan, ABD dolarının egemenliğini zorlamaya yönelik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

HSBC Asya Pasifik Eş Genel Müdürü David Liao da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yuan kullanımının hâlâ Çin’in ekonomik gücüyle orantılı olmadığını ifade etti.

CIPS, 2022’de Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya'nın SWIFT sisteminden men edilmesiyle, özellikle Rus bankaları için yuan ile ödemelerde alternatif bir kanal haline geldi.

Bu sistemde 2023 yılı itibarıyla 153 üye bulunuyor ve sistem küresel bankalar arasında giderek daha fazla kabul görüyor. Öte yandan, Standard Chartered’ın Hong Kong birimi, 2022 yılında CIPS’e doğrudan erişim sağlayan ilk büyük küresel banka olmuştu.

Uzmanlar, CIPS’in genişleyen kullanıcı ağıyla yuanın uluslararası arenada güç kazanmasını ve Çin'in ABD dolarına bağımlılığı azaltarak dünya ekonomisinde daha etkin bir rol oynamasını destekleyeceğini belirtiyor.