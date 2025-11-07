Çin'in döviz rezervi 3,3 trilyon dolara ulaştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ekim 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervlerinin değeri, ekim ayı sonunda bir önceki aya göre yüzde 0,14 arttı.

Eylül ayına kıyasla 4,7 milyar dolar artış gösteren rezervlerin toplam değeri ise 3 trilyon 343 milyar dolara ulaştı.

İdareden yapılan açıklamada, ekim ayında ABD doları endeksinin ve küresel finansal varlık fiyatlarının genel olarak yükseldiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.