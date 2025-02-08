Çin'in döviz rezervleri 2025 Ocak ayında 3,2 trilyon doları aştı
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ocak ayına ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı. Paylaşılan bilgiye göre ülkenin döviz rezervleri, ocak ayı sonunda 3 trilyon 209 milyar dolara ulaşarak bir önceki aya göre 6,7 milyar dolarlık artış kaydetti.
Çin'in döviz rezervi varlıklarının, 2025 ocak ayında 3 trilyon 209 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Rezervlerin toplam değeri, Aralık 2024'e kıyasla yüzde 0,21 artış gösterdi.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi konuya yönelik yaptığı açıklamada, ocak ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının yükseldiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.
Çin'in döviz rezervleri, 14 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.