Çin'in döviz rezervleri 3,24 trilyon dolara yükseldi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mart 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, mart sonunda bir önceki aya göre 13,4 milyar dolarlık artış kaydetti.

Şubat ayına kıyasla yüzde 0,42 artış gösteren rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı.

Çin'in döviz rezervleri, 16 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.