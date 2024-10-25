Çin'in etkisiyle azalan Mercedes-Benz kârı, şirket hisselerinde düşüşe yol açtı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in kârı, üçüncü çeyrekte Çin'deki zayıf lüks otomobil satışları nedeniyle azaldı. Söz konusu dönemde satışlar yüzde 6,7 azalarak 34,52 milyar Euro'ya geriledi.

Ana binek otomobil işindeki kârlılığın, daha düşük fiyatlandırma ve daha yüksek marjlı otomobillerin düşük satışları nedeniyle zayıfladığına işaret eden şirket yetkilileri, "Mercedes-Benz Group, ürün geçişlerine, zorlu pazar ortamına ve özellikle Çin'deki çetin rekabete rağmen üçüncü çeyrekte güçlü satışlar elde etti" ifadesi yer aldı.

Hisselerde yüzde 3 değer kaybı yaşandı

Mercedes-Benz Group AG Mali İşler Direktörü (CF0) Harald Wilhelm de 3. çeyrek finansal sonuçlarının hedeflerini karşılamadığını belirterek, maliyetlere ve verimliliğe daha da fazla odaklanacaklarını kaydetti.

Alman üreticinin araç teslimatları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 düşerek 503 bin 573 adede geriledi. Teslimatlar, yılın ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,3 düşüşle 1 milyon 463 bin 263 adede indi. Mercedes hisseleri, haberin ardından Alman borsasında sabah saatlerinde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 57 Euro'nun altına geriledi.

Çin'de fiyat indirmek zorunlu hale geldi

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya. Ülkenin önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen'in, 2 Eylül'de tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyarıda bulunması, sektörde yaşanan sıkıntıları gözler önüne sermişti.

Son yıllarda Asya ve Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla artıyor. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyor. Çin'de BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupalı şirketlerin araçlarının üretimi yapılıyor.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, Mercedes için her üç otomobilden birini sattığı için önemli. Alman üreticiler için büyüme garantörü olan ülkede yerli otomobil üreticileri rekabeti artırırken ekonomik büyüme de yavaşlıyor. Pekin'deki hükümet, ekonomik teşvik paketiyle ekonomiyi canlandırmaya çalışırken analistler, bunun Alman otomobil üreticilerini sıkıntıdan kurtaracak kadar güçlü olmayacağını belirtiyor.

Analistler, Çinli şirketlerle rekabet için Alman lüks otomobil üreticileri Mercedes, BMW ve Audi’nin fiyatlarını düşürmek zorunda olduklarını ve pazarda Çinli rakipleriyle giderek daha fazla mücadele etmek zorunda kalacaklarını dile getiriyor.