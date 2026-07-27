Çin’de sanayi şirketlerinin kârı yüzde 18,7 arttı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin’de sanayi şirketlerinin kârı ilk yarıda yüzde 18,7 artsa da haziranda ivme kaybetti. Japonya’da hizmet üretici fiyatları yüzde 3,2 yükselirken Singapur, enerji kaynaklı risklere karşı para politikasında beklenmedik sıkılaşmaya gitti.

Çin’de yıllık ana faaliyet geliri 20 milyon yuanı aşan sanayi şirketlerinin toplam kârı, 2026’nın ilk yarısında yüzde 18,7 artarak 3,95 trilyon yuana ulaştı. Hazirandaki yıllık kâr artışı ise yüzde 21,1’den yüzde 15,1’e geriledi.

Ocak-mayıs döneminde yüzde 18,8 olan birikimli büyümenin yüzde 18,7’ye inmesi, sanayi şirketlerinde yükselişin sürdüğünü ancak hız kaybettiğini gösterdi. Çin borsaları ve yuan, verilerin ardından sınırlı yükseldi.

İhracat ve teknoloji taşıdı

Kamuya ait sanayi şirketlerinin kârı ilk yarıda yüzde 17,9 artarak 1,30 trilyon yuana çıktı. Anonim şirketlerdeki artış yüzde 24,7 ile daha güçlü gerçekleşti ve toplam kâr 3,04 trilyon yuana ulaştı. Özel şirketlerin kârı yüzde 13 artışla 965,56 milyar yuan oldu.

Madencilik sektörünün kârı yüzde 33,5, imalat sanayisinin kârı yüzde 20,1 yükseldi. Elektrik, ısıtma, gaz ve su üretimi ile dağıtımını kapsayan kamu hizmetlerinde ise kâr yüzde 4,2 geriledi.

Demir dışı metal eritme ve haddeleme sektöründeki artış yüzde 99,4’e ulaştı. Bilgisayar, iletişim ve diğer elektronik ekipman üreticilerinin kârı yüzde 96,9, kimya sektörünün kârı yüzde 67,8 yükseldi.

Otomotiv iç talepte ayrıştı

İhracat ve yapay zekâ yatırımlarıyla bağlantılı sektörler güçlü kalırken iç tüketimle daha doğrudan ilişkili alanlarda baskı sürdü. Otomotiv imalatçılarının kârı, yılın ilk altı ayında yüzde 19,5 geriledi.

Çin’de araç satışları haziranda art arda dokuzuncu ay düşüş kaydetti. Tüketimdeki zayıflık ve gayrimenkul sektöründe devam eden sorunlar, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 4,3’e gerilemesinde etkili oldu. Ekonomi ilk yarının tamamında yüzde 4,7 büyüdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, dış koşulların karmaşık, uluslararası emtia fiyatlarının ise belirsiz kaldığını belirtti. Kurum, sanayi şirketlerinin zayıf talep ve nakit akışı baskısıyla karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

Japonya’da hizmet maliyeti arttı

Asya’da bugün açıklanan bir diğer veri Japonya’dan geldi. Japonya Merkez Bankası verilerine göre hizmet üretici fiyat endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 yükseldi. Mayıs ayındaki artış yüzde 3,4 olarak revize edildi.

Şirketlerin birbirlerine sundukları hizmetlerin fiyatlarını izleyen endekste ulaşım maliyetleri yüzde 5,3 arttı. Yakıt fiyatları ile Orta Doğu kaynaklı tedarik sorunlarının deniz ve hava taşımacılığı maliyetlerini yüksek tutması hizmet enflasyonunu destekledi.

Hizmet fiyatlarında yüzde 3’ün üzerindeki artışın sürmesi, Japonya Merkez Bankası’nın ilerleyen dönemde para politikasını yeniden sıkılaştırabileceği beklentisini canlı tuttu. Bankanın haftanın son işlem gününde açıklayacağı karar ve enflasyon değerlendirmesi izlenecek.

Singapur sürpriz sıkılaştı

Singapur Para Otoritesi, piyasanın ağırlıklı beklentisinin aksine para politikasını sıkılaştırdı. Kurum, Singapur dolarının nominal efektif döviz kuru politika bandındaki değerlenme hızını “çok hafif” artırdı.

Sıkılaştırmanın büyüklüğü nisandaki adımdan daha sınırlı kaldı. Politika bandının genişliği ve orta noktası değiştirilmedi. Karar öncesindeki ankete katılan 16 ekonomistin 12’si herhangi bir değişiklik beklemiyordu.

Singapur’da çekirdek enflasyon haziranda yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşirken ekonomi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 5,7 büyüdü. Temmuzda elektrik tarifelerinin ithal doğal gaz maliyetlerinin etkisiyle yüzde 17 yükselmesi, enflasyon riskini artırdı.

Singapur doları kararın ardından ABD doları karşısında sınırlı değer kazandı. Kur 1,2888 düzeyine gerilerken Singapur Para Otoritesi, çekirdek enflasyonun temmuzdan itibaren yükselmesini ve 2027’nin ortalarına kadar yüksek kalmasını beklediğini açıkladı.

Gözler Politbüro ve BoJ’da

Çin’de güçlü ihracat ve sanayi üretimi, geniş kapsamlı bir teşvik paketi beklentisini sınırlıyor. Pekin yönetiminin tüketim, gayrimenkul ve aşırı kapasite sorunu bulunan sektörlere yönelik daha hedefli destekler açıklaması bekleniyor.

Piyasaların odağı temmuz sonunda yapılacak Çin Komünist Partisi Politbüro toplantısına çevrildi. Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı ile Çin’in temmuz ayı imalat ve hizmet sektörü göstergeleri, Asya ekonomilerindeki büyüme-enflasyon dengesinin yönü açısından izlenecek.