Çin'in 'hurda' kararı Türkiye'ye yarayacak

23 Eylül 2017

Çin'in ABD'den hurda ithalatını yasaklamasının, bu ham maddeyi yoğun olarak kullanan Türk çelik sektörüne fiyat avantajı sağlaması öngörülüyor.

Çin aralarında ABD'nin de yer aldığı ülkelerden hurdanın da içinde bulunduğu 24 tür katı atığın ithalatının yasaklanması kararını almış, bu gelişmenin iki ülke arasında 5 milyar dolara varan bir ticareti etkileyebileceği değerlendirmeleri yapılmıştı.

Söz konusu gelişme, küresel ölçekte hurda fiyatlarının bundan nasıl etkileneceği ve ithal hurdayı yoğun olarak kullanan Türk çelik sektörüne fayda sağlayıp sağlamayacağı konularını gündeme getirdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür yasaklamaların arkasında mutlaka politik bir irade bulunduğunu dile getirdi.

Hurda çelik açısından Çin'de bu yıl 60 milyon tonluk kapasitenin devre dışı bırakıldığını belirten Yayan, "Söz konusu kapasiteler kapatılınca Çin'de 50 milyon tonluk bir hurda fazlalığı ortaya çıktı. Dolayısıyla Çin'in hurda ihtiyacı kalmadı. Çinliler ülkelerinde ortaya çıkan hurda fazlasını ihraç eder mi yoksa bunu kendi ülkelerinde ark ocaklı tesisler açmak ve ülke içinde değerlendirmek gibi tedbirler mi alırlar bunu göreceğiz." diye konuştu.

Yayan, ithalat yasağının, Çin'in serbest piyasa görüntüsüne zarar vereceğini belirterek, ABD'nin de benzer tedbirler aldığını ve birkaç hafta içinde ABD'nin, "Section 232" (ABD başkanına milli güvenliğin tehdit altında olması halinde ithalatı kısıtlama yetkisi veren yasa) çerçevesinde çelik ürünlerinin ithalatını sınırlayıcı tedbirler açıklamasının beklendiğini bildirdi.

"Çin hurda ihracatına kolay kolay izin vermez"

Çin hükümetinin attığı adımla kendi çelik sektörüne ilave bir avantaj sağladığının altını çizen Yayan, Çin hükümetinin hurda ihracatına da bazı sınırlamalar getirebileceğini ifade etti.

Yayan, Çin'de çelik tüketiminin 800 milyon tona yaklaştığına dikkati çekerek, "Bu tüketim bir süre sonra hurda üretimine dönüyor. Bunun 20-30 yıllık gibi süresi var. Yani Çin'in birikmiş bir hurda üretim potansiyeli bulunuyor. Dolayısıyla Çin'in hurdası artarsa bir kısım analistler bunu ihraç edeceklerini ve dünyada hurdanın ucuzlayacağını, bir kısım analistler ise Çin'in ham madde ihraç etmesinin pek mümkün olmadığını belirtiyor. Bana göre, ihracata kolay kolay izin vermezler. Bir iki yıl içinde ark ocaklı tesislerin sayısındaki artışı görürüz. Hurda üretimini kendi iç tesislerine gönderebilirler ya da entegre tesislerin daha fazla hurda tüketimini görebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İthalat yasağı bize yarar"

Yayan, Türkiye'nin ise ağırlıklı olarak ABD, AB ülkeleri ve Rusya'dan hurda ithalatı yaptığını dile getirerek, "Çin, ABD'den satın almadığı hurdayı Uzakdoğu'daki diğer ülkeler almaya başlar, o hurdayı alanlar da AB ve Rusya'dan ithalatı azaltırlarsa bu durum bize yarar." dedi. Yayan, yurt içinde yıllık 30 milyon ton hurda tüketildiğini, ithalatın da temmuz sonu itibarıyla 16 milyon ton olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA