Çin'in ihracatı nisan ayında beklentileri aştı

Çin'in ihracatı nisan ayında yapay zeka sektörü kaynaklı siparişler ve İran'daki savaş durumunun maliyetleri artıracağı endişesiyle yapılan stoklama faaliyetlerinin etkisiyle artış gösterdi. Gümrük verilerine göre ülkenin ihracatı nisan ayında dolar bazında yıllık yüzde 14,1 oranında arttı. Söz konusu veri mart ayında yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Ekonomistler ise nisan ayı için yüzde 7,9 oranında bir artış öngörmüştü.

Çin'in ihracatı ve yapay zeka sektöründeki büyüme

Yeni ihracat siparişleri nisan ayı fabrika aktivitesi verilerinde son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yapay zeka bağlantılı sektörlerden gelen yoğun sipariş dalgası ihracat rakamlarını yukarı yönlü destekledi. ANZ kıdemli Çin stratejisti Xing Zhaopeng, küresel imalat envanterini yenileme talebinin arttığını ve yarı iletken döngüsünün etkisiyle dış ticaretin büyüme eğilimini koruduğunu belirtti. Zhaopeng, yapay zeka kaynaklı üretim döngüsünde genişleme alanının sürdüğünü ve yıllık ihracat büyüme oranının yüzde 10 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

İthalat verileri ve dış ticaret fazlasındaki değişim

Çin'in ithalatı nisan ayında yüzde 25,3 oranında yükseliş kaydederek yüzde 15,2 olan beklentileri geride bıraktı. İthalat büyümesi mart ayında yüzde 27,8 seviyesinde ölçülmüştü. Bu hareketlerin sonucunda ülkenin dış ticaret fazlası mart ayındaki 51,13 milyar dolar seviyesinden nisan ayında 84,8 milyar dolara çıktı. Çin ekonomisindeki genel ivme ilk çeyrekte yüzde 5 seviyesindeki gayrisafi yurt içi hasıla büyümesiyle hükümet hedeflerinin üst sınırına yerleşti.

Trump ile Şi zirvesinin ticari yansımaları

Trump 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'e yapacağı ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya gelecek. Görüşmede ticaret dengesi, Tayvan ve İran savaşı nedeniyle gerilen ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulması hedefleniyor. Trump'ın kasım ayındaki ABD ara seçimleri öncesinde Pekin'den somut ticari tavizler almayı amaçladığı belirtildi.

Analistler enerji ve nakliye maliyetlerindeki artışın ihracat ivmesi üzerindeki risklerini koruduğuna dikkat çekti. Çin'in ihracatı nisan ayı verileriyle güçlü bir hacim sergilerken, jeopolitik risklerin dış talep üzerindeki baskısı takip ediliyor.