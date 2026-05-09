Çin'in ihracatı Nisan ayında yüzde 14,1 yükseldi

Çin hükümeti cumartesi günü nisan ayına dair dış ticaret rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Çin ihracat verileri nisan döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 oranında artış gösterdi. Bu artış, İran savaşı ve ABD tarafından uygulanan gümrük tarifelerinin etkileri devam ederken kaydedildi.

Veriler, analistlerin tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Mart ayında yüzde 2,5 olarak kaydedilen yıllık büyüme oranına kıyasla nisan ayında performans artışı yaşandı. Söz konusu rakamlar, dış talebin dirençli kaldığını ortaya koydu.

Çin ihracat verileri ve dış ticaret dengesi

Ülkenin ithalat hacmi nisan ayında yüzde 25,3 oranında yükseldi. İthalat büyümesi, mart ayındaki yüzde 27,8'lik seviyenin altında kaldı ancak güçlü seyrini korudu. Ticaret dengesi, ihracat ve ithalat kalemlerindeki hareketlilikle şekillendi.

Verilerin açıklanması, Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında gelecek hafta Pekin'de yapılması planlanan görüşmenin hemen öncesine rastladı. İki liderin bir araya geleceği zirvede küresel ticaretin geleceği ele alınacak.

İthalat rakamları ve Trump görüşmesi

Trump ve Şi Cinping zirvesi, ikili ilişkilerin birçok farklı sorunla karşı karşıya olduğu bir atmosferde gerçekleşecek. İran'daki savaşı sona erdirme çabaları, ticari gerilimlerin önüne geçti. Taraflar diplomatik çözüm yollarını değerlendirecek.

Geçtiğimiz dönemde ABD ile Çin arasındaki ticaret hacmi uygulanan ek vergiler nedeniyle baskı altında kalmıştı. Ancak nisan ayı verileri, Çin'in dış pazarlardaki etkinliğini koruduğuna işaret etti.

Küresel ticaret ve bölgesel gerilimler

Küresel piyasalar, Pekin'den gelecek diplomatik mesajlara odaklandı. Ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin gölgesinde kalan ekonomi, ihracat kanalıyla toparlanma emareleri gösterdi. Çin ihracat verileri, bölgesel çatışmaların lojistik üzerindeki etkilerine rağmen ivme kazandı.

Nisan ayı verileri, Çin ekonomisinin dış baskılara rağmen üretim kapasitesini koruduğunu gösterdi. Dış ticaret rakamlarındaki bu genel seyir, yıllık büyüme hedeflerine yönelik beklentileri ve küresel tedarik zinciri görünümünü destekledi.