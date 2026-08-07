Çin'in ihracatı temmuzda beklentileri aştı: Teknoloji ürünleri öne çıktı

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Çin ekonomisinde iç talebe ilişkin zayıflık sinyalleri sürerken, dış ticaret güçlü performansını koruyor. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre ülkenin ihracatı temmuz ayında dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artış gösterdi.

İthalat ise çip başta olmak üzere yükselen ürün fiyatlarının etkisiyle yıllık yüzde 27,5 artarken, haziran ayında kaydedilen yüzde 36'lık artışın altında kaldı.

Yapay zeka yatırımları teknoloji ihracatını destekledi

Küresel ölçekte hız kazanan yapay zeka yatırımları, Çin'in yüksek teknoloji ihracatını desteklemeye devam etti. Gümrük verilerine göre ülkenin yüksek teknoloji ihracatı yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

Elektronik entegre devre ihracatı ise temmuz ayında iki katına çıkarak 38,7 milyar dolarla aylık rekor kırdı. Böylece söz konusu ürün grubu toplam ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu.

Capital Economics Çin Ekonomisi Başkanı Julian Evans-Pritchard, ihracattaki yükselişin büyük ölçüde fiyat artışlarından kaynaklandığını belirterek, ticarette petrol ürünlerinden çiplere doğru belirgin bir yön değişimi yaşandığını ifade etti.

Ekonomi dış ticarete daha fazla bağımlı hale geliyor

İhracattaki güçlü performansa rağmen Çin ekonomisinde büyüme ivmesinin zayıfladığına yönelik işaretler devam ediyor. İkinci çeyrek büyümesinin resmi hedeflerin altında kalması ve yatırım ile perakende satış verilerindeki yavaşlama, ekonominin büyümesinde dış ticaretin ağırlığının arttığına işaret ediyor.

Pekin yönetimi geçen hafta ekonomiyi desteklemek amacıyla kamu harcamalarını hızlandıracağını açıklarken, piyasaların beklediği kapsamlı bir teşvik paketini ise devreye almadı.

Ticaret fazlası yükselmeye devam ediyor

Çin'in mal ticaretindeki fazla yılın ilk yedi ayında 687,4 milyar dolara yükselerek geçen yılın aynı dönemindeki 680,6 milyar doları geride bıraktı. Geçen yıl ise ülkenin mal ticareti fazlası 1,2 trilyon dolarla tarihi zirveye ulaşmıştı.

Öte yandan ABD ile Çin arasında gümrük tarifelerine ilişkin bir yıllık ateşkes yürürlükte olsa da teknoloji alanındaki gerilim devam ediyor. Pekin'in ABD'ye yönelik insansız hava aracı ihracatına yeni kısıtlamalar getirmesi, Washington'ın da Çin'den teknoloji ithalatını sınırlamaya yönelik adımlarıyla iki ülke arasındaki ticari rekabet sürüyor.

ING Baş Çin Ekonomisti Lynn Song, Çin'in ABD'ye ihracatının son dört aydır ivme kazandığını belirterek, temmuz ayında ABD'ye yapılan ihracatın yıllık bazda yüzde 17 arttığını ve yıl genelinde de pozitif bölgeye geçtiğini söyledi.