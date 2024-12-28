Çin'in ilk üç çeyrekte verdiği cari fazla 241 milyar doları aştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nin paylaştığı bilgilere göre, ülkenin cari işlemler dengesi, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde 241,3 milyar dolar fazla verdi.

Söz konusu dönemde dış ticarette 518,3 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 181,5 milyar dolar açık, yatırımlarda 105,6 milyar dolar açık ve cari transferlerde 10,2 milyar dolarlık fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 1,8 oldu.