Çin'in imalat sektörüne Trump darbesi: Daralma sinyali veriyor

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle daralma seyrine girdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan 2025'te önceki aya göre 1,5 puan azalarak 49'a geriledi.

İki ülke arasındaki tarife restleşmesi, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de bu sektördeki ekonomik aktivitenin son 16 ayın en düşük seviyesinde gerilemesine yol açtı.

Ocakta 49,1'e gerileyen endeks şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı.

Yeni siparişler ve istihdam geriledi

İmalat sanayi PMI içinde yeni siparişler alt endeksi de 51,8'den 49,2'ye düşerken yeni ihracat siparişleri alt endeksi 49'dan 44,7'ye geriledi.

İstihdam alt endeksi 48,2'den 47,9'a inerken fabrika istihdamında azalma olduğu gözlendi.

Son aylarda tarife artışı beklentisiyle ön sevkiyatların artmasıyla sürekli yükselen tamamlanmış ürün alt endeksi de tarife artışlarının gerçekleşmesinin ardından 48'den 47,3'e düştü.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, aktivitedeki kayıpta son iki ayda kaydedilen yükselişin yol açtığı yüksek bazın yanı sıra dış ortamdaki ani değişimlerin etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da martta 0,4 puan azalarak 50,4'e geriledi.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks şubatta 50,4'e, martta ise 50,8'e yükselmişti.

İmalat dışı PMI içindeki inşaat sektörü alt endeksi 53,4'ten 51,9'a, bu sektörün yeni siparişler alt endeksi ise 43,5'ten 39,6'ya düştü.

Hizmetler sektörü alt endeksi ise 50,3'ten 50,1'e indi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

Karşılıklı tarifeler ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.