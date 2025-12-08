Çin’in kasım ayı ihracatı beklentileri aştı

Gümrükler Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre; Çin’in ihracatı kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,9 artarak ekim ayındaki yüzde 1,1’lik düşüşü tersine çevirdi.

Analistlerin beklentisi yüzde 3,4 seviyesindeydi.

Yuan bazında ihracat artışı yüzde 5,7 olarak kaydedildi.

İthalat, yuan bazında yıllık yüzde 1,7, dolar bazında ise yüzde 1,9 artış gösterdi. Piyasa beklentisi ithalat için yüzde 2,5 artış yönündeydi.

Dış ticaret fazlası da beklentiyi aştı

Kasım ayında dış ticaret fazlası 111,68 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, ekim ayındaki 90,07 milyar dolarlık fazlanın üzerinde gerçekleşirken beklenti olan 102,5 milyar doları da aştı.

Yuan cinsinden ticaret fazlası ise 792,6 milyar yuan olarak açıklandı.

Çin, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak büyümede ihracatın desteğini sürdürürken, son veriler ekonomik momentumun kasım ayında güçlendiğine işaret etti.