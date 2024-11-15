Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı, perakende satışlar hız kazandı

Çin'in sanayi üretiminde Ekim ayında büyüme yavaşladı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Ekim ayı sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında arttı. Bu artış, Eylül ayında kaydedilen yüzde 5,4'lük hızın oldukça gerisinde kaldı ve yüzde 5,6 artış beklentisini karşılayamadı.

Diğer yandan, tüketim göstergelerinden biri olan perakende satışlar, Ekim ayında yüzde 4,8 artış kaydederek Eylül ayındaki yüzde 3,2'lik büyüme oranını geride bıraktı. Şubat ayından bu yana en hızlı artışı gösteren perakende satışlar, tatil sezonu ve Bekarlar Günü alışveriş festivali gibi faktörlerle desteklendi. Veri sağlayıcısı Syntun'a göre, Bekarlar Günü etkinliği kapsamında büyük e-ticaret platformlarında satışlar yüzde 26,6 artarak 1,44 trilyon yuana ulaştı.

2024 yılının Ocak-Ekim döneminde sabit varlık yatırımları yüzde 3,4 artarak yüzde 3,5'lik büyüme beklentisinin biraz altında kaldı. Aynı dönemde emlak yatırımları ise yıllık bazda yüzde 10,3 oranında düşüş göstererek önceki dönemdeki yüzde 10,1'lik düşüşü daha da derinleştirdi.

Yüzölçümüne göre emlak satışları Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda yüzde 15,8 oranında düşerek, Ocak-Eylül dönemindeki yüzde 17,1'lik düşüşe kıyasla bir miktar yavaşladı. Emlak sektöründe talep sıkıntılarının azalmasına dair işaretler henüz sınırlı düzeyde kalıyor.