Çin’in Trump tarifelerine karşı hamle stratejisi: Misilleme mi, müzakere mi?

Capital Economics ve CreditSights analistleri, Çin'in ABD’nin ek gümrük tarifelerine karşı verdiği yanıt, Washington’a ve iç kamuoyuna doğrudan zarar vermeden bir mesaj iletecek şekilde tasarlandığını düşünüyor.

Kuruluşun kıdemli ekonomistlerinden Julian Evans-Pritchard, Çin’in attığı adımların Donald Trump’ı daha agresif bir politika izlemeye teşvik etme riski taşıdığını belirtti. Analize göre, ABD'nin tarifelerle hedef aldığı 450 milyar dolarlık Çin mallarına karşılık, Çin’in misilleme önlemleri yalnızca 20 milyar dolarlık ABD ithalatını etkiliyor.

Çin, ek gümrük vergilerinin yanı sıra Google’a yönelik bir soruşturma gibi tarife dışı önlemler de açıkladı. Capital Economics, bu adımların ABD’ye yönelik bir uyarı niteliği taşıdığını ancak gerektiğinde geri çekilebilecek esneklikte olduğunu vurguladı.

Raporda, Çin yönetiminin Donald Trump ile bir ticaret anlaşmasına varmayı umduğu belirtilirken, iki ülke arasındaki derin yapısal sorunların bu süreci zorlaştırdığı ifade edildi.

Benzer şekilde, CreditSights da Çin’in misilleme hamlesinin beklentilere paralel olduğunu ve yalnızca sınırlı ürün kategorilerini hedef aldığını bildirdi. Şirketin Asya kredi piyasaları analisti Zerlina Zeng, "Ölçülü tepki muhtemelen ABD ile ticaret görüşmeleri için kapıyı açık bırakıyor" dedi.

Para politikası açısından değerlendirme yapan CreditSights, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) yalnızca sınırlı bir yuan değer kaybına izin vereceğini ve büyük çaplı faiz indirimlerinden kaçınacağını öngörüyor. Buna ek olarak, mali genişleme politikalarının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Zeng ve meslektaşı Stephanie Sim, Çin’in attığı misilleme adımlarının küresel piyasalarda risk algısını etkileyebileceğini ve Asya tahvil piyasalarında baskı oluşturabileceğini belirtti. Analistlere göre, yılın ilk yarısına kadar somut ve güçlü mali teşvikler uygulanmazsa, Çin dolar tahvillerine yönelik yatırımcı duyarlılığı zayıflayabilir.