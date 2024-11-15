Çin'in yeni hedefi Latin Amerika! Chancay Mega Limanı açıldı, ilk seferde dikkat çeken mesaj

Çin, batının yüksek gümrük tarifelerini yeni pazarlarda aşamaya çalışıyor. Yönünü Latin Amerika ülkelerine çeviren Çin, ticareti güçlendirmek için mega liman projesini devreye aldı. Çin ve Latin Amerika arasında bir ticaret köprüsü olması beklenen ve Lima'ya 70 kilometre mesafedeki Chancay Mega Limanı dev ekranlardan yapılan gösterimle açıldı.

Limandaki ilk seferden kritik mesaj

Açılışa özel, mega limandan kalkan yaban mersini yüklü bir konteyner Çin’e doğru yola çıkarken Çin'den gelen elektrikli araç taşıyan bir gemi de limana yanaştı.

'Lojistik merkezine dönüşüm başladı'

Peru lideri Boluarte, buradaki konuşmasında, limanın açılmasıyla iki ülke ilişkilerinde tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirtti. İki ülke ticari ilişkilerinin daha da büyüyeceğini vurgulayan Boluarte, "Chancay, Asya-Pasifik bölgesinde stratejik bir güç olarak konumumuzu yansıtan, dünya standartlarında bir lojistik merkezine dönüşüm başlatıyor." ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi ise "Dünyayı kucaklamak ve daha güzel bir yarına doğru ilerlemek için omuz omuza yelken açalım" dedi.

Süre 10 gün kısaldı, maliyetler yüzde 20 düştü

Peru basınında çıkan haberlere göre, Chancay Mega Limanı'nın açılmasıyla Peru-Çin arasındaki deniz taşımacılığı süresi 10 gün kısalacak, maliyetten yüzde 20 tasarruf sağlanacak ve Peru’da çok sayıda iş fırsatı oluşacak.