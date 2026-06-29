Çin'in yeni silahı ne ordu ne teknoloji: Doların yerini mi alacak?

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Siyasetçiler, merkez bankacıları, yatırımcılar ve finans dünyasının önde gelen isimleri Çin'in en önemli finans etkinliklerinden biri olan Lujiazui Forumu için Şanghay'da buluşuyor.

Bu yılki forumda Çin yönetimi, denizaşırı yuan kullanımını artıracak, sınır ötesi ticarette yerel para birimini teşvik edecek ve Şanghay'ın küresel finans merkezi rolünü güçlendirecek yeni adımlar açıkladı.

Ayrıca yabancı merkez bankaları ve devlet yatırım fonları için yeni likidite imkanları sunulması ve finans sektörünün belirli alanlarının uluslararası yatırımcılara daha fazla açılması planlanıyor.

Dolar bağımlılığını azaltma hedefi

Çin yıllardır yuanın uluslararası kullanımını artırmaya çalışırken asıl hedefin doların yerine geçecek yeni bir rezerv para yaratmak değil, küresel finans sistemindeki dolar bağımlılığını azaltacak alternatif kanallar ve finansal altyapılar oluşturmak olduğu belirtiliyor.

ABD 80 yıldır doların küresel finans sistemindeki merkezi konumundan önemli avantajlar elde ederken, yaptırımlar, uluslararası ödeme sistemlerine erişim sınırlamaları ve küresel sermaye akışının kontrolü gibi hamlelerle ülkeleri kıskaca alıyor.

Çin'in finans sisteminde ikinci merkez oluşturacak

Çin ise bu gücün tek merkezde toplanmasının yarattığı stratejik riskleri uzun süredir yakından takip ederken 20 yıldır sürdürdüğü yuanın uluslararasılaşması stratejisini yeni bir aşamaya taşıdı.

Doların hakimiyetini kısa vadede sona erdiremeyeceğinin farkında olan Pekin, uzun vadede ülkelerin ve yatırımcıların sadece dolar merkezli bir sisteme bağımlı kalmayacağı alternatif bir finansal mimari inşa ediyor.

2008 küresel finans krizinin ardından yerel para birimiyle ticaret, swap anlaşmaları ve alternatif ödeme sistemleri gibi uygulamaları devreye alan Çin, Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda da finans sektörünü stratejik öncelik arasında belirledi.

Pekin yönetimi, Çin'i küresel bir finans merkezi haline getirmeyi, denizaşırı yuan piyasalarını büyütmeyi ve sınır ötesi ödeme altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.