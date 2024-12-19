Çin'in yurt dışı yatırımları yükselişte: 2024'ün 11 ayında yüzde 11,2'lik artış yaşandı

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları 2024'ün 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 arttı ve 128,63 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 3,4, yeni imzalanan yatırım sözleşmelerinin değeri ise yüzde 11,9 arttı.

Kuşak ve Yol Girişimi verileri

'Kuşak ve Yol Girişimi' projesi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yıllık bazda yüzde 5,1 artarak 30,17 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlarından elde edilen gelir ise yüzde 2,5, yeni imzalanan yatırım sözleşmelerinin değeri ise yüzde 11,8 arttı.

Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, son 10 yılda dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyada altyapı, ulaştırma, iletişim ve diğer bağlantılılık projeleriyle Çin'in yurt dışı yatırımlarında önemli pay oluşturuyor.