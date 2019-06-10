Çinli 39 firma Türkiye’ye geliyor
17-20 Haziran tarihleri arasında Çin’den 39 firmadan 45 kişilik bir ekip Türkiye’ye geliyor. Gelecek heyet ağırlıklı olarak dünyada tıbbi aromatik bitkilerde karar merciinde olan, CEO düzeyindeki isimlerden oluşuyor. Canan SAKARYA'nın haberi...
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