Çinli Anta, Puma’nın en büyük hissedarı oluyor

Çinli spor giyim şirketi Anta Sports Products, Pinault ailesinden Alman spor giyim üreticisi Puma'nın yüzde 29,06'lık hissesini 1,5 milyar Euro karşılığında satın alacağını açıkladı. Bu hamle ile Anta, Puma'nın en büyük hissedarı konumuna gelecek.

Hong Kong borsasında işlem gören Anta, borsaya yaptığı açıklamada, 43 milyon Puma hissesi için nakit olarak hisse başına 35 Euro ödeyeceğini duyurdu.

Bu fiyat, pazartesi gününü 21,63 Euro'dan kapatan ve seans içinde yaklaşık yüzde 17 yükselen Puma hisselerinin kapanış fiyatının yüzde 62 üzerinde bir prim anlamına geliyor. Anta hisseleri ise bu sabah işlemlerde yüzde 3,4 değer kazandı.

Anta yaptığı açıklamada, "Puma'nın küresel iş ayak izi ve spor kategorilerindeki odaklanmış pozisyonu, grubumuzun mevcut çok markalı ve uzmanlaşmış iş modeli ile oldukça tamamlayıcıdır" dedi.