Yaşayan plastik teknolojisi altı günde kendini imha ediyor

Çin'deki Shenzhen Sentetik Biyoloji Enstitüsü araştırmacıları, doğada yıllarca bozunmadan kalan atık yükünü azaltmak amacıyla kendi kendini imha eden "yaşayan plastik" geliştirdi. Mikroplastik kirliliği yaratmadan komutla parçalanabilen bu yeni materyal, tek kullanımlık ürünlerin çevresel etkilerini sıfırlamayı hedefliyor.

Yaşayan plastik altı gün içinde temel yapı taşlarına ayrışıyor

Geleneksel polimerlerin aksine, bu yeni materyal plastik parçalayıcı enzimler salgılayan mikroplar barındırıyor. ACS Applied Polymer Materials dergisinde yayımlanan araştırma verilerine göre, "Bacillus subtilis" adlı yaygın bakterinin iki farklı suşu materyale entegre edildi. Bu bakteriler aktive edildiklerinde birlikte çalışarak plastiği sadece altı gün içinde tamamen yapı taşlarına ayırıyor ve süreç sonunda hiçbir mikroplastik kalıntısı bırakmıyor.

Bakteri suşları iki farklı enzim ile polimer zincirlerini kesiyor

Sentetik biyoloji uzmanları, tek bir enzim kullanmak yerine parçalanma verimliliğini artırmak için sisteme ikinci bir enzim ekledi. Mühendislik ürünü olan iki Bacillus subtilis suşu, plastiğin temel yapı taşları olan polimer zincirlerini farklı yöntemlerle parçalıyor.

Enzimlerden biri uzun polimer zincirlerini rastgele noktalardan keserek küçük parçalara ayırırken, diğer enzim bu küçük parçaları uçlarından yavaşça öğüterek en temel moleküler düzeyine indirgiyor.

Araştırmacılar dayanıklılık problemini programlanabilir bir özelliğe dönüştürüyor

Çalışmanın başyazarı Zhuojun Dai, ambalaj gibi kısa ömürlü uygulamalarda kullanılan geleneksel plastiklerin yüzyıllarca doğada kalmasının yapısal bir sorun olduğunu belirtti. Dai, mikropların materyale yerleştirilmesiyle plastiğin etkin bir şekilde canlandığını ve komutla kendini imha edebildiğini bildirdi. Böylece plastiğin çevresel dayanıklılığı bir sorun olmaktan çıkıp, yaşam döngüsüne entegre edilen programlanabilir bir özelliğe dönüşüyor.

Biyolojik olarak parçalanabilen polimer teknolojisindeki bu ilerleme, küresel atık yönetimi maliyetlerini ve çevresel temizlik harcamalarını uzun vadede düşürme potansiyeli taşıyor. Yaşayan plastik üretiminin ticari ölçeğe taşınması halinde, yıllık milyonlarca tona ulaşan endüstriyel plastik atık trendinin önümüzdeki on yıl içinde tersine dönmesi bekleniyor.