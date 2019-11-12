Çinli China Eastern Airlines, Dimes ikram edecek

12 Kasım 2019

DİMES, Çin’in önde gelen havayolu şirketi China Eastern Airlines (CEA) ile yeni bir iş birliği başlattı.

İş birliği kapsamında, yılda 110 milyonu aşkın yolcu ile dünyanın en büyük 7 havayolu arasında yer alan China Eastern Airways, First Class ve Business Class yolcularına gerçekleştirdiği ikramlarda DİMES ürünlerine yer verecek. 5 yıl olarak öngörülen iş birliği uyarınca, DİMES ürünleri China Eastern Airways’in Online kataloğunda da satışa sunulacak. Bu iş birliği, Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik ilişkilerinde önemli bir adım olarak gösteriliyor.

DİMES Genel Müdürü Ozan Diren, iş birliği anlaşmasını China Eastern Airlines (CEA) özel davetlisi olarak gittiği Çin’in Şanhay kentinde imzaladı. Dışişleri Bakanlığı Şanhay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı’nın katılımı ile düzenlenen imza törenine, China Eastern Airlines (CEA) Genel Müdürü Li Yang Ming ve Genel Müdür Yardımcısı Tian Niu Wen ile DİMES Satış Direktörü Selim Can Devrim de katıldılar. Törende ayrıca, China Eastern Aviation Import & Export Corporation Genel Müdürü Zhang Hong da hazır bulundu.

Ülke ekonomisi açısından da önemli bir adım

Çin medyasının büyük ilgi gösterdiği DİMES Genel Müdürü Ozan Diren, Çin devlet televizyonu CCTV’ye de özel bir röportaj verdi. China Eastern Airlines’ın, iç hatlardaki yaygın erişiminin yanı sıra, uluslararası hatlardaki güçlü büyümesi, modern uçak filosu ve nitelikli hizmetleriyle dünya çapında saygı uyandırdığını ifade eden Ozan Diren, “Ürünlerimizle, dünya havacılığının önde gelen markalarından birinin misafirlerine sunduğu uçuş deneyiminin bir parçası olacağız. Ülkemizin bereketli topraklarının ve tarım üreticilerinin emeğinin meyvesini, katma değerli ürünlere dönüştürmekten kastımız tam olarak budur. İş birliğimiz, DİMES için olduğu kadar ülkemiz ekonomisi açısından da büyük ve önemli bir adım olma özelliği taşıyor” dedi.

CCTV özel röportajında, Ozan Diren’e eşlik eden China Eastern Air Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Liderlik Grubu Sekreteri Liu Shaoyong, müşterilerine en iyisini en kalitelisini en uygun şekilde sunmak için büyük araştırmalar sonucu Türkiye’yi ve Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir üreticisi olan DİMES’i seçtiklerini ifade etti.

İş birliği ile ilgili olarak Şanhay’da bulunan DİMES üst yönetimi, burada bir toplantı gerçekleştirdikten sonra, ülkenin uluslararası iş dünyası ilişkileri ilgili en önemli etkinliği olarak gösterilen Çin Dış Teşebbüs İş birliği Forumuna (Chinese-Foreign Enterprise Cooperation Forum) katıldılar. İmza töreni de burada gerçekleştirildi.