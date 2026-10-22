Çinli devler Avrupa'da fabrika yarışına girdi: Bataryada 90 milyar dolarlık rekabet

Çinli batarya üreticileri, ABD ve Avrupa'nın ticaret engellerini aşmak ve küresel otomotiv sektöründeki üstünlüklerini korumak için üretimlerini Çin dışına taşımaya hız verdi. CATL, BYD ve Gotion gibi şirketlerin 2023'ten bu yana açıkladığı yurt dışı batarya yatırımları yaklaşık 90 milyar dolara ulaşırken, Avrupa ve Güneydoğu Asya en fazla yatırım çeken bölgeler oldu. Çinli şirketlerin yeni fabrikalar ve tedarik zincirleri kurmaya yönelmesi, elektrikli otomobil üretiminde maliyet ve teknoloji rekabetini yeni bir aşamaya taşıyor.

Avustralya merkezli araştırma kuruluşu Climate Energy Finance tarafından derlenen verilere göre Çinli üreticiler yalnızca 2026 yılında Çin dışında 14 ayrı yatırım anlaşması ve proje kapsamında yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırım açıkladı. 2023'ten bu yana açıklanan toplam tutarın yaklaşık 52 milyar doları batarya hücresi üretimine, 38 milyar doları ise batarya malzemeleri ve ilgili üretim altyapısına yönelik projelerden oluşuyor. Ancak bu rakamların tamamı gerçekleşmiş harcamaları değil, açıklanmış yatırım taahhütlerini ve planlarını kapsıyor.

Avrupa'ya 31,5 milyar dolar: Fabrika yarışı hızlandı

Çinli batarya şirketlerinin 2023'ten bu yana açıkladığı yurt dışı yatırımlarda ilk sırayı 35,2 milyar dolarla Güneydoğu Asya aldı. Avrupa ise 31,5 milyar dolarlık yatırım planıyla ikinci sıraya yerleşti. İki bölgenin toplamı 66,7 milyar dolara ulaşırken, bu tutar Çinli üreticilerin açıklanan küresel yatırım portföyünün yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor.

Avrupa'nın öne çıkmasında, elektrikli otomobil üreticilerinin batarya tedarikini yerelleştirme ihtiyacı belirleyici oluyor. Avrupa Birliği'nin giderek sıkılaşan düzenlemeleri, otomobil üreticilerini yalnızca bataryanın son montajını değil, hücre ve temel bileşenlerin üretimini de bölgeye taşımaya yönlendiriyor. Böylece Çinli şirketler, Avrupa pazarındaki paylarını korumak için Çin'den ürün ihraç etmek yerine Avrupa'da üretim yapmayı tercih ediyor.

Bu dönüşümün son örneklerinden biri, Çinli Gotion ile Alman otomotiv üreticisi Volkswagen arasındaki işbirliği oldu. Eylül sonunda açıklanan plan kapsamında iki şirketin İspanya, Slovakya ve Fas'ta batarya üretimi ve tedarik zincirine yönelik yatırımlarda ortak hareket etmesi öngörülüyor. Planlanan projelerin önemli bir bölümü henüz nihai sözleşme ve gerekli onay süreçlerine bağlı olduğundan, açıklanan yatırım tutarları tamamlanmış fabrika harcaması olarak değerlendirilmiyor.

Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL de Avrupa'daki varlığını genişletmeye çalışıyor. Şirketin Almanya'da üretim tesisi bulunurken Macaristan ve İspanya'daki projeleri de Avrupa otomotiv üreticilerine yakın bir tedarik ağı oluşturma stratejisinin parçaları arasında yer alıyor. CATL, yeni üretim alanlarının yanı sıra tedarikçilerinin de Avrupa'da faaliyet göstermesini teşvik ederek batarya parçalarının daha büyük bölümünü bölgede üretmeyi hedefliyor.

Ancak Avrupa'da fabrika kurmak Çin'deki kadar hızlı ve düşük maliyetli değil. Sektör değerlendirmelerine göre Çin'de benzer kapasitedeki bir batarya fabrikası Avrupa'ya kıyasla yaklaşık üçte bir maliyetle kurulabiliyor ve inşaat süreci önemli ölçüde daha kısa sürüyor. Çinli üreticiler buna rağmen gümrük engelleri, yerel üretim şartları ve müşterilere yakınlık avantajı nedeniyle daha yüksek yatırım maliyetlerini göze alıyor.

Çin'in üstünlüğü sürüyor, Avrupa üretim maliyetinde zorlanıyor

Çinli şirketlerin yurt dışına açılmasının arkasında yalnızca Avrupa'daki ticaret düzenlemeleri bulunmuyor. Çin'de yıllarca süren kapasite artırımları, batarya sektöründe yoğun fiyat rekabetine ve bazı üretim alanlarında arz fazlasına neden oldu. İç pazardaki kâr marjlarının baskı altında kalması, şirketleri daha yüksek getiriler elde edebilecekleri yeni pazarlara yöneltiyor.

Bu strateji, Çin'in batarya teknolojilerindeki küresel üstünlüğünü de yurt dışına taşıyor. Ülkenin büyük üreticileri yalnızca batarya hücrelerinde değil, katot, anot, elektrolit ve diğer kritik bileşenlerde de güçlü bir konuma sahip. Wood Mackenzie'nin uzun vadeli değerlendirmesine göre Çinli üreticilerin batarya tedarik zincirindeki dört temel üretim alanında yüzde 80'in üzerindeki ağırlığını 2034'e kadar büyük ölçüde koruması bekleniyor.

Avrupa'nın kendi batarya üreticilerini büyütme çabaları ise yüksek sermaye ihtiyacı ve maliyet baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Büyük ölçekli fabrikaların kurulması milyarlarca dolarlık finansman gerektirirken tesislerin kârlılığa ulaşması uzun zaman alabiliyor. İsveçli Northvolt'un mali sorunlar nedeniyle iflasa sürüklenmesi, Avrupa'nın yerli batarya üretiminde karşılaştığı güçlüklerin en belirgin örneklerinden biri oldu.

Çinli üreticiler ise hem üretim deneyimleri hem de tedarik zincirleri üzerindeki kontrolleri sayesinde rakiplerine göre önemli avantajlar taşıyor. Buna karşılık Avrupa'da kurulan yeni fabrikaların Çin'den getirilen parçalara bağımlı kalması, yerelleşme hedefleri açısından ayrı bir sorun yaratıyor. Avrupa Birliği'nin amacı yalnızca fabrikaların kendi sınırları içinde kurulması değil, kritik malzemelerin ve bileşenlerin de daha büyük ölçüde yerel kaynaklardan sağlanması.

Bu nedenle Çinli şirketler, üretim tesislerinin yanı sıra malzeme ve parça tedarikçilerini de yurt dışına taşımaya çalışıyor. CATL'nin Almanya'daki üretiminde kullanılan bileşenlerin yarıya yakın bölümünün Avrupa'dan tedarik edilmesi, bu geçişin henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Daha yüksek yerel tedarik oranlarına ulaşılması ise yeni yatırımlar, teknoloji transferi ve bölgedeki yan sanayinin gelişmesine bağlı bulunuyor.

Öte yandan Çinli şirketlerin uluslararası büyümesi siyasi engellerle de karşılaşıyor. Avrupa ülkeleri, stratejik teknoloji alanlarında Çinli yatırımcıların şirket satın almalarını ve kritik altyapılara erişimini daha sıkı denetliyor. Çin yönetiminin yurt dışındaki teknoloji transferleri ve bazı yatırımlar için onay süreçleri uygulaması da şirketlerin genişleme takvimini etkileyebiliyor.

ABD pazarı ise Çinli batarya üreticileri için daha zorlu bir görünüm sunuyor. Yüksek gümrük vergileri, güvenlik kaygıları ve Çin teknolojisine yönelik kısıtlamalar, şirketlerin doğrudan ABD'de üretim veya satış yapmasını sınırlıyor. Bu nedenle Çinli üreticiler yatırımlarını ağırlıklı olarak Avrupa, Güneydoğu Asya ve diğer büyüyen pazarlara yönlendiriyor.

Türkiye için fırsat da var, yatırım rekabeti de

Çinli batarya üreticilerinin Avrupa'ya yönelmesi, Türkiye'nin elektrikli otomobil ve otomotiv yan sanayisindeki konumunu da yakından ilgilendiriyor. Türkiye, Avrupa otomotiv üreticileriyle güçlü tedarik ilişkileri, gelişmiş yan sanayi altyapısı ve coğrafi yakınlığı sayesinde yeni yatırımlar için potansiyel bir üretim merkezi olarak öne çıkabiliyor. Ancak Avrupa Birliği'nin yerel üretim ve tedarik koşullarının nasıl uygulanacağı, Türkiye'de üretilecek batarya ve bileşenlerin rekabet gücü açısından belirleyici olacak.

Türkiye'nin bu alandaki en dikkat çekici yatırım dosyalarından biri, Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı fabrika olmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kapsamında yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis kurulması açıklanmıştı. Ancak projede öngörülen ilerlemenin sağlanamaması üzerine şirketin teşviklerden yararlanma süreci 2026 yılı başında askıya alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziran ayında yaptığı açıklamada BYD ile imzalanan yatırım anlaşmasının, şirketin yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların geçerliliğini koruduğunu bildirdi. Bu açıklama, yatırımın iptal edildiği anlamına gelmediği gibi fabrikanın belirtilen takvimde tamamlanacağını da garanti etmiyor. Şirket yönetiminin ekim ayında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye için yeni ve kesin bir üretim başlangıç tarihi ortaya koymaması, projeye ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

Bu tablo, Türkiye'nin Çinli otomotiv ve batarya üreticileri açısından yatırım çekme rekabetini de gündeme getiriyor. Macaristan, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri yeni tesisler için teşvik, altyapı ve tedarik zinciri avantajları sunarken Türkiye'nin mevcut otomotiv sanayisini batarya üretimiyle bütünleştirmesi önem kazanıyor. Özellikle batarya hücreleri, malzeme üretimi ve enerji depolama sistemleri, geleneksel otomotiv parçası üretiminin ötesinde daha yüksek teknoloji gerektiren alanlar olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte Çinli şirketlerin Avrupa yatırımlarının artması, Türkiye'nin bu üretim zincirinden tamamen dışlanacağı anlamına gelmiyor. Avrupa'da kurulacak yeni tesislerin makine, ekipman, ara malı ve lojistik ihtiyacı, Türk sanayisi için yeni tedarik fırsatları oluşturabilir. Ancak bu fırsatların kalıcı yatırımlara dönüşmesi, üretim maliyetleri, enerji fiyatları, teknolojik yeterlilik ve yatırım ortamının rekabet gücüne bağlı olacak.

Çinli şirketlerin yaklaşık 90 milyar dolara ulaşan yurt dışı yatırım planları, elektrikli otomobil sektöründeki rekabetin artık yalnızca satış fiyatları üzerinden yürütülmediğini ortaya koyuyor. Fabrikanın hangi ülkede kurulacağı, bataryanın hangi bileşenlerinin yerel üretileceği ve teknolojiye kimin sahip olacağı, önümüzdeki dönemin temel rekabet başlıkları arasında bulunuyor. Türkiye açısından ise Avrupa'da hızlanan bu yatırım yarışına yalnızca otomobil montajıyla değil, batarya ve yan sanayi üretimiyle de katılabilmek önem taşıyor.