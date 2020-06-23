Çinli Didi 2030’a dek 1 milyon otonom taksi hedefliyor

23 Haziran 2020

Çinli yolculuk paylaşım firması Didi Chuxing’in otonom sürüş birimi CEO’su Meng Xing, firmanın 2030 yılına dek 1 milyon otonom aracı işletmeyi hedeflediğini açıkladı.

Xing, firmanın otonom sürüş teknolojileri geliştirerek, yolculuk paylaşımında sıkıntı yaşanan bölgelerde robotaksiler kullanmayı hedeflediğini ve 2030 yılına dek 1 milyon robotaksiyi işletmeyi hedeflediğini açıkladı.

Didi mayıs ayının sonunda Softbank Vizyon Fonu önderliğinde gerçekleştirilen fonlama sonucunda 500 milyon dolar toplamıştı.

Didi’den 2019 yılında yapılan bir açıklamada firmanın Beijing, Şanghay and Şenzen’de 2020 yılında otonom araçlar kullanacağı, 2021 yılında ise otonom araçların Çin dışına da yayılacağı duyurulmuştu.

Çin’de otomotiv ve teknolojji firmaları, Tesla, Alphabet Inc. Waymo ve Uber Technologies ile rekabet edebilmek için milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Sektörden bazı kimseler halkın otonom araçlara tamamen güvenmesinin zaman alacağını söylese de, Xing Didi’nin BAIC Group ile çalıştığını ve otonom araçların 2025 yılında seri üretime geçmesini beklediğini söyledi.