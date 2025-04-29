Çinli e-ticaret devleri TEMU ve Shein'de fiyatlar uçtu! Ucuz alışveriş dönemi sona erdi

Ucuz alışveriş cenneti olarak görülen Çinli e-ticaret platformu TEMU ve Shein, Trump'ın tarife kararları sonrası 25 Nisan’dan itibaren fiyat artışına gideceklerini duyurmuştu. Kararın ardından zamlı tarife fiyatlara yansımaya başladı.

Çin menşeli ürünlere getirilen yüksek gümrük vergileri ve kaldırılan muafiyetler, Çinli e-ticaret devlerinden uygun fiyatlı alışveriş döneminin sonunu getirdi. TEMU ve Shein “küresel ticaret kurallarındaki ve tarifelerdeki son değişiklikler” nedeniyle operasyonel maliyetlerin arttığını ifade ederek 25 Nisan'dan itibaren fiyatlarda yeni düzenlemeye gitti.

Alışveriş bedeli ürünün fiyatını ikiye katlıyor

TEMU zamlı fiyatlara ek ABD'li müşterilerine yüzde 145'E varan ek ithalat bedeli yansıtırken, Shein sadece fiyat artışına gitti.

Son rakamlarla birlikte TEMU’da 18,47 dolara satılan yazlık elbise 26,21 dolarlık ithalat ücreti ile 44,68 dolara çıkarken, alışverişin bedeli ürünün toplam fiyatının iki katına çıktı.



2 Mayıs'ta muafiyet bitiyor

Trump’ın, 800 dolar altındaki ürünler için geçerli olan gümrük muafiyetini kaldırması fiyat artışının temel nedeni olarak gösteriliyor. “De minimis” olarak adlandırılan muafiyetin 2 Mayıs itibarıyla kaldırılmasıyla Çin ve Hong Kong menşeli ürünlerin tamamı yüksek vergilere tabi olacak.

Amazon'dan karşı atak

E-ticaret devi Amazon ise kasım ayında, 20 dolar altı ürünlere odaklandığı, Shein ile TEMU’nun ürün portföylerine benzer seçenekler sunan bir çevrimiçi mağaza açarak rekabete yeni bir boyut kattı.