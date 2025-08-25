Çinli emlak devi Evergrande, Hong Kong borsasından çıkarıldı!

Çinli emlak devi Evergrande, 15 yılı aşkın bir sürenin ardından bugün Hong Kong borsasından çıkarıldı.

Bir zamanlar Çin’in en büyük ikinci emlak şirketi olan Evergrande, bugün dünyanın en borçlu şirketi konumunda bulunuyor.

Ocak 2024’te Hong Kong’da mahkeme şirketin borçları için uygulanabilir bir yeniden yapılandırma planı sunamadığını belirterek tasfiye kararı vermişti. Tasfiye kararı alındıktan sonra hisselerin işlemi durdurulmuştu.

Hong Kong kurallarına göre, 18 aydan uzun süre işlem görmeyen hisseler borsadan çıkarılabiliyor.

Şirket, mahkemenin verdiği tasfiye kararı sırasında, bankalara ve tahvil sahiplerine 300 milyar doların üzerinde borcu olduğunu bildirmişti.

'Geri dönüş yok'

Uzmanlar, borsadan çıkarılmanın hem kaçınılmaz hem de nihai olduğunu söylüyor.

Siyasi risk danışmanlık şirketi Eurasia Group'un Çin direktörü Dan Wang, "Borsadan çıkarıldıktan sonra geri dönüş yoktur" dedi.

Bir sonraki tasfiye duruşması Eylül ayında yapılacak.