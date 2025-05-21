Çinli firmalar ABD pazarına alternatifler arıyor

Ankete katılan Çinli ihracatçıların yüzde 95'i, halihazırda olmasa da, malları için ABD dışındaki pazarlara ihracat yapmayı iki katına çıkarmayı planlıyor.

ABD-Çin "ayrışması" orta vadede olası bir senaryo

Çinli ihracatçılar ABD'den uzaklaşmaya çalıştıkça ve Amerikan firmaları üretimi Çin dışına kaydırma çabalarını hızlandırdıkça, ABD-Çin "ayrışması" orta vadede olası bir senaryo olmaya devam ediyor.

Rapora göre, ankete katılan firmaların giderek artan bir kısmı, çift haneli ABD gümrük vergileri nedeniyle bu yıl ihracat cirosunun düşmesini bekliyor.

ABD'den Çin mallarına yüzde 39 ek vergi

Allianz Trade'in tahminlerine göre, Pekin-Washington arasında bu ayın başlarında İsviçre'de varılan anlaşmanın ardından yapılan geçici tarife indiriminden sonra bile, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı ticaret ağırlıklı tarife oranı, ikinci Trump yönetiminden önce uygulanan yüzde 13'lük oranın oldukça üzerinde, yüzde 39 seviyesinde kaldı.