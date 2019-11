Çinli markalar ABD’li marka devlerini geride bıraktı

23 Kasım 2019

Hüsniye GÜNGÖR



McKinsey ve Fashion of Business, moda sektörünün 20 “süper kazananı”nı seçti. Kazananlarla kaybedenler arasındaki farkın giderek daha da açıldığının gözlendiği listede yükselen bazı Çinli markaların yılların Batılı markalarını liste dışı bıraktığı görülüyor. Zara'nın ana şirketi olan Inditex geçen yıl listenin başında yer alırken, bunu Louis Vuitton ve Celine gibi markaların arkasındaki lüks grup olan Nike ve LVMH takip etmişti. Bu yıl Nike zirveye çıkarken yükselen birkaç yeni şirket diğerlerini sıralamanın dışına çıkarmış gibi görünüyor.

Anta Sports, Heilan Home ve aktif giyim üreticisi Lululemon, sırasıyla 532 milyon dolar, 413 milyon dolar ve 400 milyon dolarlık ekonomik karla sıralamaya giren şirketler arasında. Michael Kors ve Gap’in içinde olduğu şirketler bu yılki listede bulunmuyor.

Heilan Home (HLA), Çin'in ötesinde yaygın olarak bilinen bir marka olmamakla birlikte kendi ülkesinde bir dev. Bugün Çin’in milyarderleri arasında yer alan Zhou Jianping'in 20 yıl önce kurduğu kitlesel erkek markası HLA, Çin’de ulaştığı 5 bin mağaza sayısıyla ülkenin en büyük giyim şirketlerinden biri haline geldi. Başlangıçta badminton oyuncuları için ayakkabı yaparak tanınırlık kazanan, bugünse Çin’in en büyük spor markası haline gelen Anta Sports ise küresel lige oynuyor. Klay Thompson da dahil olmak üzere NBA oyuncularına sponsorluk yapan şirket yakın zamanda Salomon, Arc’teryx ve Wilson gibi markaları bünyesinde barındıran Finlandiya’nın Amer Sports şirketini 5.2 milyar dolara satın alan konsorsiyum yönetti.

McKinsey & Company ve The Business of Fashion dergisi ortaklığında hazırlanan rapora göre, her iki şirket de şu anda dünyanın en iyi performans gösteren moda şirketleri arasında yer alıyor. Bu, Çinli şirketlerin uzun zamandır Amerikan ve Avrupalı işletmelerin egemen olduğu bir sektörde nasıl büyüdüğünü ve rekabet ettiğini ortaya koyması açısından önemli bulunuyor.

Yerli marka tasarımları daha yenilikçi bulunuyor



Rapora göre, Anta ve Heilan'ın bu yükselişi “Çinli tüketiciler tarafından yerli markalar lehine değişen tutumları yansıtıyor.” Çünkü yerli markalar ödenen paraya karşı alınan değer, tasarımdaki yenilikler, kalite ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda uluslararası yüksek cadde markalarıyla rekabet edebiliyor.

Geleneksel Çin tüketicisi bugüne kadar Nike gibi yabancı markaları yerli markalardan daha üstün görürken bu konudaki zihniyet değişimiyle birlikte Li Ning ve Peacebird gibi yerel markalar da ilgi görmeye başladı.

Diğer yandan McKinsey geçen yıl 2019’da Çin’in ABD’nin önüne geçerek dünyanın en büyük moda pazarı olacağını öngörmüştü. Çinli markaların tercih edilmeye başlamasıyla Çin’deki moda harcamaları da yüzde 100 artı. Bunda Çinli markalara olan ilginin ülkenin moda ve ayakkabı üreticileri Anta ve Heilan'a ivme kazandırması da etkili oldu.

İşte ekonomik kara göre dünyanın en büyük 20 markası (2018)

1- Nike - 2.98 milyar dolar

2- Inditex (Zara) - 2.91 milyar dolar

3- LVMH - 2.32 milyar dolar

4- TJX Companies - 1.67 milyar dolar

5- Kering – 1.51 milyar dolar

6- Hermès - 1.31 milyar dolar

7- Fast Retailing (Uniqlo) - 1.06 milyar dolar

8- Adidas - 1.01 milyar dolar

9- Ross - 0.90 milyar dolar

10- VF Corp. - 0.86 milyar dolar

11- Pandora - 0.64 milyar dolar

12- Richemont - 0.57 milyar dolar

13- Anta Sports - 0.53 milyar dolar

14- Next - 0.52 milyar dolar

15- L Brands - 0.48 milyar dolar

16- HLA Corporation - 0.41 milyar dolar

17- H&M - 0.40 milyar dolar

18- Lululemon - 0.40 milyar dolar

19- Hanes Brands - 0.37 milyar dolar

20- Burberry - 0.32 milyar dolar

*Kaynak: McKinsey ve Business of Fashion

*Ekonomik kar: Kardan sermaye maliyeti çıkarılınca elde edilen değer