Çinli Nexperia çip ihracatını yeniden başlatıyor

Hollanda'nın Çinli çip üreticisi Nexperia'nın yönetimine el koymasının ardından, şirket çip üretimini durdurma karar almıştı. Haftalardır süren gerilimin ardından otomotiv devleri yeni bir çip tedariki krizinin eşiğine gelirken beklenen haber geldi.

Pekin'in ev sahipliğinde Hollandalı ve Çinli yetkililer arasında yapılan istişareler sonrası AB ticaret şefi Maros Sefcovic, Çin'in Avrupa'ya çip sevkiyatlarını yeniden başlatmayı kabul ettiğini duyurdu.

Çin iddiaları doğrularken, Hollanda tarafını da hatalı uygulamalarını en kısa sürede düzeltmeye çağırdı.

Otomotiv devleri krizin eşiğinen döndü

Bu hamle otomotiv devlerinin üretimi durdurma kararı ve taraflara çözüm çağrısında bulunmasının hemen ardından geldi.

Volkswagen küresel çip sıkıntısının etkileri konusunda uyarıda bulunmuş, Honda Motor birkaç fabrikada üretimi durdurmuş, Ford Motor, General Motors ve Stellantis de otomotiv üretiminin krizden etkileneceğini bildirmişti.