Çinli otomobil devinden halka arz planı: 1,2 milyar dolar toplamayı hedefliyor

Çinli otomobil üreticisi Chery Automobile, Hong Kong Borsası'nda yapmayı planladığı halka arz ile yaklaşık 1,2 milyar dolar (9,1 milyar Hong Kong Doları) toplamayı hedeflerken, bu adım şirketin Rusya pazarından çekilme kararıyla aynı döneme denk geliyor.

Şiketin elde edeceği geliri ise araştırma ve geliştirme, denizaşırı pazarlarda büyüme ve üretim tesislerinin modernizasyonu için kullanılacağı belirtiliyor.

Şirket, toplamda 297,4 milyon hisseyi 27,75 Hong Kong Doları ile 30,75 Hong Kong Doları aralığında bir fiyattan yatırımcılara sunacak.

Hisselerin 25 Eylül'de işleme başlaması bekleniyor.

Chery'nin halka arzı, finans merkezinde büyük listeleme işlemlerinin hızlandığı bir döneme denk gelirken, Hong Kong'da Çinli şirketlerin halka arz gelirleri son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu halka arzda Wall Street bankalarının aracı kurumlar arasında yer almaması dikkat çekerken, Çin International Capital Corp., Huatai Securities Co., GF Securities Co. ve Citic Securities Co. gibi Çinli kurumlar koordinatör olarak görev alıyor.

Chery, Çin'de Jaguar ve Land Rover gibi markaların montajını da yapan önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.