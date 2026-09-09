Çinli otomobil devleri ikinci büyüme motorunu buldu: Yeni yarış robotlarda

Çinli elektrikli otomobil üreticileri, yıllardır milyarlarca dolar yatırım yaptıkları elektrikli araçların ardından insansı robot yarışına hazırlanıyor. Yön değişikliğinin arkasında ise elektrikli araç pazarındaki sert rekabet, yavaşlayan satışlar ve düşen kârlılık bulunuyor.

Çin otomotiv sektöründe ortalama kâr marjı 2026'nın ilk yarısında yüzde 1,5'e kadar gerilerken, elektrikli araç satışlarının da 2021'den bu yana en zayıf yılını geçirmesi bekleniyor. Tablo şirketleri otomobilin ötesinde yeni gelir kaynakları aramaya itiyor.

Counterpoint Research verilerine göre, ağustos itibarıyla dünya genelinde insansı robotlara doğrudan geliştirme, yatırım veya girişim desteği yoluyla giren yaklaşık 20 otomobil şirketinin yarısından fazlasını Çinli üreticiler oluşturuyor.

Xpeng'den robotlara dev yatırım

Bu dönüşümün en dikkat çekici şirketlerinden biri de Xpeng. Bu yıl hisseleri yüzde 45'ten fazla değer kaybeden şirket, insansı robotları ikinci bir büyüme alanı haline getirmeye çalışıyor.

Xpeng'in robotik birimi geçen ay 900 milyon dolarlık yatırım aldı. Şirket, bunun Çin'in donanımla bağlantılı yapay zekâ sektöründe bugüne kadarki en büyük tek seferlik yatırım turu olduğunu açıkladı. Citi'nin hesaplamasına göre yatırımla birlikte Xpeng'in robotik biriminin değerlemesi 6,3 milyar doların üzerine çıktı. Bu rakam, şirketin 6,5 milyar dolar değer biçilen elektrikli otomobil faaliyetlerine neredeyse yetişmiş durumda.

Xpeng yıl sonuna kadar robotlarının seri üretimine başlamayı ve ilk etapta bunları kendi mağaza ve iş yerlerinde kullanmayı planlıyor. Şirket gelecek yıl ise Çin'de ve uluslararası pazarlarda daha geniş çaplı satışa geçmeyi hedefliyor.

Tesla'ya karşı önemli avantaj

Çinli otomobil üreticilerinin robotlara yönelmesi, Tesla'nın Optimus projesiyle benzer bir stratejiye işaret etse de Çinli şirketlerin önemli bir avantajı bulunuyor. Otomobiller için oluşturdukları geniş tedarik zincirleri ve geliştirdikleri teknolojilerin önemli bölümü robot üretiminde de kullanılabiliyor.

Xpeng, insansı robotlarında kullandığı motor, çip ve akıllı sürüş teknolojilerinin yüzde 85'ini otomobil faaliyetlerinden aktarabiliyor. Şirketlerin bir diğer avantajı ise seri üretim tecrübesi. Her yıl yüz binlerce otomobil üreten fabrikalar, robotların yüksek adetlerde ve düşük maliyetle üretilmesi için hazır bir altyapı sunuyor.

Üretilen robotların ilk müşterisi de yine şirketlerin kendisi olabilir. Robotlar doğrudan otomobil fabrikalarında ve mağazalarda kullanılabilecek. Böylece şirketler hem gerçek kullanım verisi toplayabilecek hem de teknolojilerini geliştirebilecek. Xiaomi bu yıl kendi fabrikalarında insansı robotları test etmeye başlarken BYD'nin de robotları üretim tesislerinde kullanabileceği belirtiliyor.

Robotları kim satın alacak?

Ancak sektörün önündeki en önemli soru insansı robotlara yeterli talebin oluşup oluşmayacağı. Şimdilik müşterilerden alınan kesin siparişler ve robotik faaliyetlerden elde edilecek gelir konusunda net bir tablo da bulunmuyor.

İnsansı robot sektörünün önde gelen şirketlerinden Unitree'nin kurucusu Wang Xingxing de teknolojinin geniş çapta ticarileşmesinin yıllar alabileceği uyarısında bulunuyor. Wang'a göre sektörün "ChatGPT anı"nın yaşanması yaklaşık 10 yılı bulabilir.

Otomobil teknolojilerini robotlara aktarmak da göründüğü kadar kolay değil. Özellikle otonom sürüş için geliştirilen yazılım ve algoritmaların insan benzeri robotların çok daha karmaşık hareketlerine uyarlanması sektörün önündeki en büyük teknik sorunlardan biri.

Bu nedenle Çinli otomobil üreticilerinin robot hamlesinin gerçekten yeni bir milyar dolarlık sektör yaratıp yaratmayacağı henüz belli değil. Ancak elektrikli otomobilde küresel rekabeti değiştiren Çinli şirketler, şimdi aynı üretim gücü ve teknoloji birikimini insansı robot yarışına taşımaya hazırlanıyor.