Çinli rakipler sert vurdu! Nissan milyarlarca dolar zarar etti, fabrikalar kapanıyor

Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan, 2024 mali yılı için 671 milyar yen (yaklaşık 4,5 milyar dolar) net zarar açıkladı. Şirketin Salı günü yaptığı açıklamada, bazı üretim tesislerinin kapatılacağı ve dünya genelinde yaklaşık 20 bin kişinin işten çıkarılacağı duyuruldu.

Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre, şirket yeni mali yıla ilişkin net kâr beklentisi açıklamazken, yaklaşık 12,5 trilyon yenlik satış hedefi koydu.

Honda ile birleşme çabası sonuçsuz kalmıştı

Çinli otomobil üreticileriyle artan rekabetin baskısı altında kalan Nissan’ın, sektörün bir diğer Japon devi Honda ile birleşme girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı. Öte yandan Honda da mali yıl sonunda net kârında yüzde 70’ten fazla düşüş beklediğini açıkladı.

Nissan, dünya genelinde 133 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Ancak şirketin ABD ve Çin gibi önemli pazarlarda satışlarının düşmesi, finansal performansını ciddi biçimde etkiledi. Bu düşüşler, geçen hafta iptal edilen yeni batarya fabrikası planı ile de dikkat çekmişti.